Альшин гордится попаданием в номинанты на приз «За верность»

сегодня, 15:05

Полузащитник воронежского «Факела» испытывает гордость от попадания в число номинантов на приз «За верность» имени бывшего футболиста московского «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова.

«Чувствую гордость. Спасибо клубу, который представил меня на номинирование, — сказал Альшин. — Мне очень приятно это внимание, я действительно многое пережил в Воронеже — самом футбольном городе России. Надеюсь, что самые главные достижения с клубом — впереди».

Альшин претендует на победу в категории «Первая лига», в списке также находятся Руслан Аюкин («Камаз»), Денис и Дмитрий Рахмановы (оба — «Волга»), Дмитрий Самойлов («Шинник»), Андрей Голубев, Марат Ситдиков (оба — «Нефтехимик»), Артем Мамин («Урал»). В категории «Вторая лига» на приз претендуют Даниил Зуев, Андрей Придюк, Евгений Тюкалов (все — «Амкар»), Владимир Бартасевич («Чертаново»), Дмитрий Лесников, Алексей Павлишин (оба — «Волгарь»), Иван Житников («Динамо», Барнаул), Андрей Пыркин («Череповец»), Аскер Делок («Дружба»), Александр Бем («Тюмень»).

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза ( РФС ) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов «За верность» станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.