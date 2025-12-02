«Сандерленд» стал самым успешным новичком старта АПЛ за последние 20 лет

«Сандерленд» выдал лучший старт для новичка АПЛ за последние 20 лет.
Команда набрала 22 очка после 13 туров и занимает 6-е место, опережая в таблице «Ливерпуль», «МЮ», «Тоттенхэм» и других грандов.
Последний новичок, лучше стартовавший в АПЛ, – «Уиган» в сезоне-2005/06 (25 очков после 13 туров). По итогам того сезона команда заняла 10-е место.
но первый круг команда проводит круто.
обыграли на выезде Челси (Барса, ау)
ничьи с Арсеналом и Астон Виллой.
проиграли МЮ.
из топов остались МанСити, Ливерпуль. Ньюкасл и Тоттенхэм.
но первый круг команда проводит круто.
обыграли на выезде Челси (Барса, ау)
ничьи с Арсеналом и Астон Виллой.
проиграли МЮ.
из топов остались МанСити, Ливерпуль. Ньюкасл и Тоттенхэм.