Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Сандерленд» стал самым успешным новичком старта АПЛ за последние 20 лет

02 декабря 2025, 22:11

«Сандерленд» выдал лучший старт для новичка АПЛ за последние 20 лет.

Команда набрала 22 очка после 13 туров и занимает 6-е место, опережая в таблице «Ливерпуль», «МЮ», «Тоттенхэм» и других грандов.

Последний новичок, лучше стартовавший в АПЛ, – «Уиган» в сезоне-2005/06 (25 очков после 13 туров). По итогам того сезона команда заняла 10-е место.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Краснодар» установил рекорд РПЛ в 21-м веке
30 ноября
Сатпаев — первый игрок из Казахстана, забивший в Лиге чемпионов
26 ноября
Ямаль — лидер по числу успешных обводок в топ-5 с начала сезона 2024/25
23 ноября
Дмитриев стал первым россиянином, забившим за «Спартак» в сезоне РПЛ
22 ноября
Футболисты сборной России прервали серию без поражений из 22 матчей
15 ноября
Мбаппе: «Мне нужно забить еще как минимум 400 голов»
14 ноября
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
03 декабря в 08:48
Давно Кошаков не было в АПЛ (8 сезонов) и уж тем более на таком высоком месте. Последние сезоны в Премьер Лиге они постоянно где-то внизу бултыхались. Так что сейчас для них это действительно знаковое событие.
112910415
112910415
03 декабря в 07:59
не вылетят в этом сезоне !
Савелий Первый
Савелий Первый
03 декабря в 07:24
"и других грандов". Это каких?
CCCP1922
CCCP1922
03 декабря в 02:07
Обычно в АПЛ новички сразу же назад.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
03 декабря в 00:18
Шпана ....по сравнению с нашей Балтикой....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 декабря в 22:49
мало верится, что команда задержится в зоне еврокубков до мая.
но первый круг команда проводит круто.
обыграли на выезде Челси (Барса, ау)
ничьи с Арсеналом и Астон Виллой.
проиграли МЮ.
из топов остались МанСити, Ливерпуль. Ньюкасл и Тоттенхэм.
Van Vanovich
Van Vanovich
02 декабря в 22:47
Ле Брис и команда хороши!!!
sihafazatron
sihafazatron
02 декабря в 22:18
Почему именно 13 туров? Лучше уж по весне смотреть....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 