«Сандерленд» стал самым успешным новичком старта АПЛ за последние 20 лет

02 декабря 2025, 22:11

«Сандерленд» выдал лучший старт для новичка АПЛ за последние 20 лет.

Команда набрала 22 очка после 13 туров и занимает 6-е место, опережая в таблице «Ливерпуль», « МЮ », «Тоттенхэм» и других грандов.