Бывший футболист «Спартака» Мухамадиев находится в реанимации

сегодня, 09:53

Бывший футболист московского «Спартака» госпитализирован в связи с ухудшением здоровья, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила его жена .

«15 ноября Мухсин попал в реанимацию, до сих пор находится там, состояние тяжелое», — сказала Мухамадиева.

30 июня пресс-секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что Мухамадиев перенес несколько инсультов и находится на лечении в одной из московских клиник. Позднее его выписали из больницы.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный «Памир», а после распада СССР вскоре перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая «Локомотив» из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные «Спартак» и «Торпедо», ярославский «Шинник». Также в разные годы футболист играл за турецкий «Анкарагюджю» и венскую «Аустрию».

В 1995 году Мухамадиев сыграл один матч за сборную России. В домашней встрече с командой Фарерских островов в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 1996 он стал автором третьего гола. Та игра завершилась со счетом 3:0. В составе московского «Спартака» Мухамадиев в 1994 году завоевал титул чемпиона России. Всего провел за клуб 30 матчей, в которых забил 13 мячей.