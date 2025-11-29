Футболист «Ланса» Граде получил двойной перелом ноги на тренировке

1764390825

сегодня, 07:33

Защитник французского футбольного клуба «Ланс» получил двойной перелом ноги во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Получив перелом большеберцовой и малоберцовой костей на тренировке, защитник перенесет операцию и пропустит несколько месяцев, — говорится в сообщении. — Клуб выражает непоколебимую и искреннюю поддержку игроку».

Гради 33 года. Он выступает за «Ланс» с лета 2019 года. За команду игрок провел 192 матча в различных турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. По ходу карьеры защитник также играл за французские «Кан» и «Тур».

«Ланс» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 28 очков после 13 туров.