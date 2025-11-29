Top.Mail.Ru
 
 
 
Футболист «Ланса» Граде получил двойной перелом ноги на тренировке

сегодня, 07:33

Защитник французского футбольного клуба «Ланс» Жонатан Граде получил двойной перелом ноги во время тренировки. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Получив перелом большеберцовой и малоберцовой костей на тренировке, защитник перенесет операцию и пропустит несколько месяцев, — говорится в сообщении. — Клуб выражает непоколебимую и искреннюю поддержку игроку».

Гради 33 года. Он выступает за «Ланс» с лета 2019 года. За команду игрок провел 192 матча в различных турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. По ходу карьеры защитник также играл за французские «Кан» и «Тур».

«Ланс» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 28 очков после 13 туров.

lazzioll
lazzioll ответ j39rx7tusht8 (раскрыть)
сегодня в 11:26
ну Люк Шоу же играет. там вообще нога наполовину сложилась. хотя возраст играет роль, тут уже 33
j39rx7tusht8
j39rx7tusht8
сегодня в 10:51
Вряд ли игрок будет уже играть в футбол, здоровья ему.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 10:15
Тяжелейшая травма, которую получил защитник «Ланса» Жонатан Граде, стала серьезным ударом не только для самого футболиста, но и для всей команды. Двойной перелом большеберцовой и малоберцовой костей — это один из самых неприятных и длительных по восстановлению видов повреждений, особенно в профессиональном футболе, где нагрузка на ноги достигает максимальных значений.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:11
Ну во первых здоровья ... ну и не понятно как можно на тренировке получить такую травму...
