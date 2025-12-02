Top.Mail.Ru
Игроки «Ниццы» получили травмы в результате драки с фанатами

02 декабря 2025, 12:30

Футболисты «Ниццы» Жереми Бога и Терем Моффи получили травмы в результате драки с фанатами в выходные.

В воскресенье вечером около 400 болельщиков собрались возле клубной базы, чтобы поговорить с игроками по поводу неудачных выступлений команды.

Фанаты начали оскорблять игроков, и дело дошло до драки, в которой пострадали сильнее остальных Бога и Моффи. Сообщается, что они не смогут участвовать в тренировках «Ниццы» на этой неделе.

Брулин
Брулин
03 декабря в 09:50
Не так надо заголовок писать.
"Из-за нападения фанатов Ницца может лишиться помощи Бога и Моффи"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря в 18:52
За одного битого двух небитых дают....

Осталось узнать где??
Джохар Ву
Джохар Ву ответ adekvat (раскрыть)
02 декабря в 16:25
По моему это их лучшие игроки
sv_1969
sv_1969 ответ sg5vm9v8vau2 (раскрыть)
02 декабря в 14:32
А может они сразу бить шли! Мож под чем то были)))
A.S.A
A.S.A
02 декабря в 14:26
(Не примите за богохульство) Как они посмели поднять руку на Бога?! Наказание будет жестким....
sir_Alex
sir_Alex
02 декабря в 14:13
«Валера, сюда иди, б****!» ©️
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 декабря в 14:03
как бы фанаты Реала не пришли поговорить с Хави Алонсо.
провокация 5 недовольных звезд.
adekvat
adekvat
02 декабря в 14:03
Двое сопротивлялись или у них на поле косяков больше всех?
shlomo
shlomo
02 декабря в 13:55
Бей своих, чтоб чужие боялись.... хотя свой-не свой - бей толпой!....

Ну а так что, день открытых дверей .... Вот что значит "тесные контакты клуба и болельщиков" .....
sg5vm9v8vau2
sg5vm9v8vau2
02 декабря в 13:15
Болельщики пришли поговорить, а игроки "бычку" включили. Итог понятен.
9gv9tf7fgxbh
9gv9tf7fgxbh
02 декабря в 13:13
После этого похоже результаты команды точно пойдут в гору, появился стимул не отгребсти еще.
6g9bsbfz65wv
6g9bsbfz65wv
02 декабря в 13:02
Здесь уже попахивает криминалом
