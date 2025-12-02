Игроки «Ниццы» получили травмы в результате драки с фанатами

Футболисты «Ниццы» Жереми Бога и Терем Моффи получили травмы в результате драки с фанатами в выходные.
В воскресенье вечером около 400 болельщиков собрались возле клубной базы, чтобы поговорить с игроками по поводу неудачных выступлений команды.
Фанаты начали оскорблять игроков, и дело дошло до драки, в которой пострадали сильнее остальных Бога и Моффи. Сообщается, что они не смогут участвовать в тренировках «Ниццы» на этой неделе.
Ну а так что, день открытых дверей .... Вот что значит "тесные контакты клуба и болельщиков" .....
Ну а так что, день открытых дверей .... Вот что значит "тесные контакты клуба и болельщиков" .....