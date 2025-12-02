Игроки «Ниццы» получили травмы в результате драки с фанатами

1764667830

02 декабря 2025, 12:30

Футболисты «Ниццы» и получили травмы в результате драки с фанатами в выходные.

В воскресенье вечером около 400 болельщиков собрались возле клубной базы, чтобы поговорить с игроками по поводу неудачных выступлений команды.

Фанаты начали оскорблять игроков, и дело дошло до драки, в которой пострадали сильнее остальных Бога и Моффи. Сообщается, что они не смогут участвовать в тренировках «Ниццы» на этой неделе.