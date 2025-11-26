Проект строительства мавзолея Марадоны в Буэнос-Айресе остановлен

1764128824

сегодня, 06:47

Реализация проекта создания мавзолея аргентинского футболиста (1960-2020) в центре Буэнос-Айреса остановлена.

«Соглашение о строительстве мавзолея в честь Диего Армандо Марадоны было расторгнуто», — сообщила газете La Nación девелоперская компания Corporación de Planeamiento Metropolitano.

Как отмечает газета, хотя строительство мавзолея находилось на продвинутом этапе, уже продолжительное время на объекте не велось никаких работ. По словам компании, решение расторгнуть соглашение было принято «в связи с общим пониманием, что в намеченном месте нет условий, необходимых для реализации проекта таких масштабов и такого характера с надлежащими гарантиями».

В то же время сайт проекта продолжает работать. На нем все еще имеется возможность оставить пожертвование на строительство мавзолея в размере 120 тыс. песо ($82). По задумке авторов проекта, жертвователи могут загрузить свою фотографию, чтобы она потом появилась на монументе в память о Марадоне.

В октябре прошлого года суд разрешил дочерям Марадоны перенести тело футболиста в мавзолей, строительство которого планировалось завершить в нынешнем году. В настоящее время тело Марадоны покоится на закрытом для посещения частном кладбище в пригороде Буэнос-Айреса.