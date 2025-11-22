Top.Mail.Ru
 
 
 
Некрасов заявил, что санкции против «Лукойла» не отразятся на «Спартаке»

сегодня, 19:37

Санкции против компании «Лукойл» не отразятся на футболистах и тренерах московского «Спартака». Об этом журналистам заявил генеральный директор клуба Сергей Некрасов.

В октябре Министерство финансов США включило нефтедобывающую компанию «Лукойл» и ее дочерние структуры в новый пакет американских санкций. «Лукойл» является генеральным партнером «Спартака».

«Нет. „Лукойл“ не перестанет поддерживать футбольный клуб, без сомнения. Это не отразится ни на игроках, ни на тренерах», — сказал Некрасов, отвечая на вопрос.

«Спартак» набрал 28 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:28
Игроки уже на заправках подрабатывают, и это только начало...
Сп62
Сп62
сегодня в 20:11
Ну, и ладненько.
