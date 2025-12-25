В Бурунди футболист умер после матча — портал

1766644000

25 декабря 2025, 09:26

Полузащитник бурундийского футбольного клуба «Ле Гюпьер дю Лак» Игиранеса Эме Герик умер после матча второго дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает портал Sport News Africa со ссылкой на Бурундийскую футбольную федерацию.

Инцидент произошел 20 декабря. Эме Герик во время матча внезапно упал на поле, он скончался по пути в больницу, несмотря на оперативную помощь медицинских работников.

По словам очевидцев, причиной смерти стала монета, проглоченная игроком во время игры. Как отмечает Африканское общественное радио, в стране распространена практика обращения к местным колдунам и знахарям для определения исхода футбольных матчей, и проглоченная монета была талисманом. Бурундийская футбольная федерация не сообщила подробной информации о причинах смерти.