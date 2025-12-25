Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПроисшествия

В Бурунди футболист умер после матча — портал

25 декабря 2025, 09:26

Полузащитник бурундийского футбольного клуба «Ле Гюпьер дю Лак» Игиранеса Эме Герик умер после матча второго дивизиона чемпионата страны. Об этом сообщает портал Sport News Africa со ссылкой на Бурундийскую футбольную федерацию.

Инцидент произошел 20 декабря. Эме Герик во время матча внезапно упал на поле, он скончался по пути в больницу, несмотря на оперативную помощь медицинских работников.

По словам очевидцев, причиной смерти стала монета, проглоченная игроком во время игры. Как отмечает Африканское общественное радио, в стране распространена практика обращения к местным колдунам и знахарям для определения исхода футбольных матчей, и проглоченная монета была талисманом. Бурундийская футбольная федерация не сообщила подробной информации о причинах смерти.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com Фото: Сайт Sport News Africa
Немецкий футболист Хертнер умер в возрасте 34 лет
23 декабря
Футболист сборной Замбии едва не сломал шею во время празднования гола
22 декабря
Умер главный тренер сборной Дании на чемпионате мира в России Аге Харейде
18 декабря
ОфициальноФутболист эквадорской «Барселоны» погиб после нападения
18 декабря
«Акрон» намерен получить компенсацию за задержку вылета на матч с «Зенитом»
16 декабря
Полиция задержала организатора визита Месси в Калькутту после беспорядков
13 декабря
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 