Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов Робертсон

Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в составе английского «Ноттингема» шотландец Джон Робертсон умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Ноттингема».
Причины смерти не сообщаются.
Робертсон выступал за «Ноттингем» с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. Вместе с командой он в 1979 и 1980 годах завоевал единственные в истории клуба кубки европейских чемпионов. Также с «Ноттингемом» он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии и один раз — Суперкубок УЕФА. После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в английских «Уикоме», «Норвиче», «Лестере», «Астон Вилле» и шотландском «Селтике».