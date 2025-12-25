Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов Робертсон

1766678048

25 декабря 2025, 18:54

Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в составе английского «Ноттингема» шотландец Джон Робертсон умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Ноттингема».

Причины смерти не сообщаются.