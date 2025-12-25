Top.Mail.Ru
Умер двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов Робертсон

25 декабря 2025, 18:54

Двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в составе английского «Ноттингема» шотландец Джон Робертсон умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Ноттингема».

Причины смерти не сообщаются.

Робертсон выступал за «Ноттингем» с 1970 по 1983 год и с 1985 по 1986 год. Вместе с командой он в 1979 и 1980 годах завоевал единственные в истории клуба кубки европейских чемпионов. Также с «Ноттингемом» он по разу выиграл чемпионат и Суперкубок Англии и один раз — Суперкубок УЕФА. После завершения игровой карьеры работал ассистентом главного тренера в английских «Уикоме», «Норвиче», «Лестере», «Астон Вилле» и шотландском «Селтике».

