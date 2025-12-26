Дюков заявил, что не оказывал влияния на решение Карпина уйти из «Динамо»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков не влиял на решение главного тренера сборной России Валерия Карпина уйти из московского «Динамо». Об этом Дюков рассказал журналистам.
В ноябре Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он возглавлял команду с лета.
«Это было решение Валерия Георгиевича. Никакого влияния с моей стороны на него не было. При этом не вижу связи между решением Валерия Георгиевича и результатами двух последних матчей сборной. В игре против сборной Перу в Санкт-Петербурге мы вполне могли победить. Что касается матча с Чили в Сочи, не могу сказать, что команда смотрелась хуже соперника, но, безусловно, она не наиграла на победу», — отметил Дюков.