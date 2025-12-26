Дюков заявил, что не оказывал влияния на решение Карпина уйти из «Динамо»

1766777600

вчера, 22:33

Глава Российского футбольного союза ( РФС ) не влиял на решение главного тренера сборной России уйти из московского «Динамо». Об этом Дюков рассказал журналистам.

В ноябре Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». Он возглавлял команду с лета.

«Это было решение Валерия Георгиевича. Никакого влияния с моей стороны на него не было. При этом не вижу связи между решением Валерия Георгиевича и результатами двух последних матчей сборной. В игре против сборной Перу в Санкт-Петербурге мы вполне могли победить. Что касается матча с Чили в Сочи, не могу сказать, что команда смотрелась хуже соперника, но, безусловно, она не наиграла на победу», — отметил Дюков.