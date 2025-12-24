Top.Mail.Ru
Ташуев возглавил «Енисей»

вчера, 12:16

Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на полтора года. 9 декабря «Енисей» объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Тихонова.

Последним клубом 66-летнего Ташуева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2024 года и покинул в мае. Ранее специалист тренировал воронежский «Факел», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

После 21 тура Лиги Пари (Первой лиги) «Енисей» располагается на 13-м месте, команда набрала 23 очка.

particular
particular ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 20:13
Тиша пока затихарился...
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:38
Узнав про назначение Сергей Ташуев улыбнулся и тихонько пропел :

"От Ахмата до Енисея прошло уж порядочно время
РФС ты моя панацея и от скуки и от безделья"...)))
112910415
112910415
вчера в 18:35
круговорот Ташуева в футбольной природе ..
shur
shur
вчера в 17:52
...как будто речь идёт о дворовом футболе! Тусуют Тренеров как
колоду карт, а Клубы более менее известные в России, стыдняк!!!
u7m77a7a363q
u7m77a7a363q
вчера в 16:19
Ташуев как палочка выручалочка, всегда на готове
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:49
Назначение Сергея Ташуева в «Енисей» не стало большим сюрпризом. Это тренер с огромным опытом, который поработал практически во всех лигах и знает российский футбол вдоль и поперёк. Да, возраст солидный, но, с другой стороны, именно такого «матёрого» специалиста сейчас и не хватало команде — человека, который умеет наводить порядок и выжимать максимум из ограниченного состава.
shlomo
shlomo
вчера в 15:15
24 клуб за карьеру у физрука! Бьёт все рекорды!.... но Спартак так и не дали потренировать...:))))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:25
Молодым тренерам надо доверять.
112910415
112910415
вчера в 14:17
Ташуев, как будто, всё уже возглавлял !
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:15
А Андрюшка куда?
Vilar
Vilar
вчера в 13:32
Пора в книгу рекордов Гиннеса, рекорд в России уже установлен.
AlanW 1
AlanW 1
вчера в 13:03
Хороша жизнь на пенсии и дети взрослые и заниматься можно любимым делом,заодно можно поездить и страну повидать. Удачи в новом клубе.
