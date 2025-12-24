Ташуев возглавил «Енисей»

Сергей Ташуев назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт со специалистом рассчитан на полтора года. 9 декабря «Енисей» объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Тихонова.
Последним клубом 66-летнего Ташуева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2024 года и покинул в мае. Ранее специалист тренировал воронежский «Факел», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.
После 21 тура Лиги Пари (Первой лиги) «Енисей» располагается на 13-м месте, команда набрала 23 очка.
"От Ахмата до Енисея прошло уж порядочно время
РФС ты моя панацея и от скуки и от безделья"...)))
"От Ахмата до Енисея прошло уж порядочно время
РФС ты моя панацея и от скуки и от безделья"...)))
колоду карт, а Клубы более менее известные в России, стыдняк!!!
колоду карт, а Клубы более менее известные в России, стыдняк!!!