Ташуев возглавил «Енисей»

1766567806

вчера, 12:16

назначен на пост главного тренера красноярского футбольного клуба «Енисей». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт со специалистом рассчитан на полтора года. 9 декабря «Енисей» объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Тихонова.

Последним клубом 66-летнего Ташуева был грозненский «Ахмат», который он возглавлял с сентября 2024 года и покинул в мае. Ранее специалист тренировал воронежский «Факел», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

После 21 тура Лиги Пари (Первой лиги) «Енисей» располагается на 13-м месте, команда набрала 23 очка.