Мостовой согласился возглавить медиафутбольный клуб «Броук Бойз»

1766644591

25 декабря 2025, 09:36

займет пост главного тренера медиафутбольного клуба «Броук Бойз» на одном из зимних турниров. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу « ФК Броуки».

Мостовой будет тренировать команду на турнире «Напике», первым его матчем в качестве тренера станет товарищеская игра с командой «Союз», которую возглавляет бывший игрок ЦСКА и тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов. По итогам зимнего турнира с Мостовым могут продлить соглашение на один сезон Медиалиги.

Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».