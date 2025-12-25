Top.Mail.Ru
Мостовой согласился возглавить медиафутбольный клуб «Броук Бойз»

25 декабря 2025, 09:36

Александр Мостовой займет пост главного тренера медиафутбольного клуба «Броук Бойз» на одном из зимних турниров. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «ФК Броуки».

Мостовой будет тренировать команду на турнире «Напике», первым его матчем в качестве тренера станет товарищеская игра с командой «Союз», которую возглавляет бывший игрок ЦСКА и тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов. По итогам зимнего турнира с Мостовым могут продлить соглашение на один сезон Медиалиги.

Мостовому 57 лет, в марте 2025 года он получил тренерскую лицензию. Во время обучения Мостовой прошел стажировку в московском «Динамо».

В разные годы Мостовой выступал за «Красную Пресню», «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». Мостовой является двукратным чемпионом СССР в составе «Спартака», победителем Кубка Португалии («Бенфика»), финалистом Кубка Франции («Страсбур») и Кубка Испании («Сельта»). В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил 10 голов. Он является победителем молодежного чемпионата Европы в составе сборной СССР.

lukarelli
lukarelli
25 декабря в 20:44
А Шпилевсий РПЛ тренирует
альсато
альсато
25 декабря в 14:38
ни Куя себе поворот))))))
112910415
112910415
25 декабря в 12:55
это будет она, слава 2.0 !
2se6e6ng6g8w
2se6e6ng6g8w
25 декабря в 11:58
Наконец то Царь нашёл себе применение
shur
shur
25 декабря в 10:29
... "На пике " славы занял пост,
Мальчишками решил руководить!
С лицензией под мышкой,
Подумал и решил нас всех приятно удивить!
А выглядит мораль вот так!
"Броук Бойз" совсем уж не "Спартак"....!!!
КЭТиК
КЭТиК
25 декабря в 10:08
Там априори у тренера не может быть большой зарплаты.
