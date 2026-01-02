Игрок системы «Меца» получил сильные ожоги во время пожара в Кран-Монтане

1767350271

02 января 2026, 13:37

Французский защитник Таирис Дос Сантос, выступающий в системе клуба чемпионата Франции «Мец», получил сильные ожоги во время пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба «Меца».

Сообщается, что игрок был доставлен вертолетом в больницу в Германии, где проходит лечение.

В текущем сезоне Дос Сантос принял участие в 10 матчах за вторую команду «Меца» и отметился одной голевой передачей.

Пожар произошел в ночь на 1 января в баре Le Constellation на популярном горнолыжном курорте Кран-Монтана в центре Швейцарии. В трагедии погибли не менее 40 человек, итальянские СМИ сообщают о 47 жертвах. Еще 115 человек пострадали. По меньшей мере 80 из них находятся в критическом состоянии.

Версия теракта исключается. По разным оценкам, причиной пожара могли стать праздничные свечи или петарды. В посольстве России в Швейцарии сообщили, что на текущий момент не получали информации о пострадавших российских гражданах.