Умер бывший тренер сборной Франции Жан-Луи Гассе

1766759301

вчера, 17:28

Бывший помощник главного тренера сборной Франции по футболу умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Марселя», главным тренером которого специалист работал в 2024 году.

Причина смерти не уточняется.

Гассе довел «Марсель» до полуфинала Лиги Европы, в котором команда по сумме двух матчей уступила итальянской «Аталанте». В сборной Франции специалист работал с 2010 по 2012 год в качестве помощника главного тренера Лорана Блана. По ходу карьеры Гассе также был главным тренером французских «Монпелье», «Кана», «Истра», «Сент-Этьена» и «Бордо».

С 2022 по 2024 год Гассе возглавлял сборную Кот-д'Ивуара. Он был уволен по ходу домашнего Кубка африканских наций 2024 года после группового этапа. Ивуарийцы вышли в плей-офф с 3-го места в квартете и выиграли турнир под руководством нынешнего главного тренера Эмера Фаэ.