Воспитанник ЦСКА Адамс пострадал в ходе драки со стрельбой в Подмосковье

вчера, 16:31

Воспитанник клуба ЦСКА футболист Лайонел Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Инцидент произошел ночью в субботу у ресторана „Деньночь“ в Звенигороде. Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после оказания медицинской помощи спортсмен был отпущен. «Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался », — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о поступлении информации о стрельбе на Московской улице города Звенигорода. «Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись», — сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, их розыск и задержание.

Адамс Лайонел
Источник: itar-tass.com Фото: Соцсети ФК «Туран»
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
сегодня в 01:25
Воспитанник армейской школы, у него мама русская папа африканский юрист...
Поначалу подавал большие надежды.
Шуня771
Шуня771
сегодня в 01:23, ред.
Новость так себе...

Надо узнать все обстоятельства, а потом трещать на весь мир....

А вот сообщение, что Зенит хочет купить краснодарского опорника Черникова...., вот это сенсация и предновогодняя "бомба")
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:52
Интересно, какая будет реакция клуба?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:50
Появился новый повод для злой иронии на ЦСКА.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:12
И Вас с наступающим!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:56
Спасибо, с наступающим Н.Г.
Здоровья, удачи.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:44
Что ещё за Адамс?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:40, ред.
Потихоньку приходят новости о горе воспитаннике ЦСКА.
Оказывается он с друзьями ужрался и искал приключения на свою пятую точку.
Он принял участие в трёх драках, в разных местах.
Во время второй драки от них отстреливался водитель, который проезжал мимо, остановился, что бы вразумить дерущихся, но те напали на него и ему пришлось попугать их.
Но в третьей драке уже другие люди всё таки подстрелили дебошира.
Теперь понятно почему он отказался писать заявление, его самого привлекать надо.
Futurista
Futurista
вчера в 18:57
В результате инцидента пострадал человек конструктивно схожий с конём 1994 года рождения...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:42
Наверное потому, что дело было в Звенигороде (московская область), а не в Зелинограде (Москва).
Байкал-38
Байкал-38 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:29, ред.
Страшно людям когда пьяные спортсмены выходят на улицу и не важно в какой стране.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 18:24
Инцидент произошел в ночь на 27 декабря у ресторана «ДеньНочь».

«Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.

После оказания медицинской помощи 31-летний защитник был отпущен. «Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался», — добавил собеседник агентства.

Походу пьяный футбольный воспитанник ЦСКА сам был зачинщиком этой заварушки, если от заявления отказался.
Возможно оружие было применено в целях самообороны.
Ждём новостей.
Capral
Capral
вчера в 18:05
В советское время не оплачивался больничный, если пострадавший на тот момент был пьян. Но вообще, сейчас, подобные происшествия фиксируются как обычная стрельба, а в былые годы- это рассматривалось как ЧП районного масштаба, как минимум!!! А если еще связанное со спортсменами, тем более, рассматривалось под микроскопом... Помню, в 1979г., после гибели от рук бандитов известного бендийца московского Динамо Л.Палладия, даже была статья в "Известиях", также, как и гибель ватерполиста Динамо Шведова в конце-80x. А сейчас- просто констатация факта. Неприятно всё это...
Брулин
Брулин
вчера в 17:52
выходят интервью разных спортсменов ( совпадение ?) что Россия это безопасность , а в США страшно на улицу выйти . Вот пару часов назад буквально было последнее .
И тут на тебе , портите картинку безопасности, которую сами же так активно пытаетесь нарисовать
Стреляли , толпой напали . Никогда такого не было
Брулин
Брулин
вчера в 17:49
В воспитанника ЦСКА Адамса выстрелили в ночном клубе в Звенигороде, на него напали 10 человек. У Лайонела ранение бедра и рваная рана губы
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:44
Когда читаешь про драки со стрельбой, а потом видишь, что в этом замешан футболист, пусть даже не звезда РПЛ, становится стыдно и за человека, и за весь футбол в целом. Понятно, что все мы люди и у каждого своя жизнь вне поля, но статус спортсмена — это все-таки ответственность. Тем более воспитанник ЦСКА, клуба с именем и историей. Алкоголь, ночные разборки, оружие — это вообще никак не вяжется с образом профессионального игрока.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:38
Отголосок девяностых...
