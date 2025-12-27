Воспитанник ЦСКА Адамс пострадал в ходе драки со стрельбой в Подмосковье

Воспитанник клуба ЦСКА футболист Лайонел Адамс пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в оперативных службах.
«Инцидент произошел ночью в субботу у ресторана „Деньночь“ в Звенигороде. Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после оказания медицинской помощи спортсмен был отпущен. «Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался », — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о поступлении информации о стрельбе на Московской улице города Звенигорода. «Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись», — сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.
Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, их розыск и задержание.
Поначалу подавал большие надежды.
Надо узнать все обстоятельства, а потом трещать на весь мир....
А вот сообщение, что Зенит хочет купить краснодарского опорника Черникова...., вот это сенсация и предновогодняя "бомба")
Здоровья, удачи.
Оказывается он с друзьями ужрался и искал приключения на свою пятую точку.
Он принял участие в трёх драках, в разных местах.
Во время второй драки от них отстреливался водитель, который проезжал мимо, остановился, что бы вразумить дерущихся, но те напали на него и ему пришлось попугать их.
Но в третьей драке уже другие люди всё таки подстрелили дебошира.
Теперь понятно почему он отказался писать заявление, его самого привлекать надо.
«Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.
После оказания медицинской помощи 31-летний защитник был отпущен. «Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался», — добавил собеседник агентства.
Походу пьяный футбольный воспитанник ЦСКА сам был зачинщиком этой заварушки, если от заявления отказался.
Возможно оружие было применено в целях самообороны.
Ждём новостей.
И тут на тебе , портите картинку безопасности, которую сами же так активно пытаетесь нарисовать
Стреляли , толпой напали . Никогда такого не было
