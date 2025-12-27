Воспитанник ЦСКА Адамс пострадал в ходе драки со стрельбой в Подмосковье

1766842284

вчера, 16:31

Воспитанник клуба ЦСКА футболист Л пострадал в результате драки со стрельбой у ресторана в подмосковном Звенигороде. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Инцидент произошел ночью в субботу у ресторана „Деньночь“ в Звенигороде. Между тремя мужчинами произошла драка, в ходе которой один выстрелил в оппонента. Пострадал один человек, им оказался футболист и воспитанник ЦСКА Лайонел Адамс», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после оказания медицинской помощи спортсмен был отпущен. «Предварительно установлено, что в момент инцидента футболист был пьян, от написания заявления он отказался », — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили о поступлении информации о стрельбе на Московской улице города Звенигорода. «Прибывшими полицейскими предварительно установлено, что между тремя гражданами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой было совершено несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с травматическим пистолетом. В результате инцидента мужчина 1994 года рождения обратился за медицинской помощью, а правонарушители скрылись», — сказали в пресс-службе, не уточнив подробности.

Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление личности нападавших, их розыск и задержание.