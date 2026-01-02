Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииКубок африканских наций 2025

Правительство Габона отстранило сборную после провала на Кубке Африки

02 января 2026, 09:43

Правительство Габона отстранило сборную страны по футболу от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления после неудачного выступления на Кубке африканских наций. Об этом сообщает портал The Athletic.

Сборная Габона на групповом этапе Кубка африканских наций потерпела три поражения в трех матчах и заняла последнее место в своем квартете.

Правительство Габона назвало неудовлетворительным и позорным выступление команды на турнире. Нападающий французского «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг и капитан команды Брюно Манга получили запрет на вызов в национальную команду. Также полностью был распущен весь тренерский штаб сборной Габона.

Подписывайся в ВК
Все новости
Габон
Источник: itar-tass.com
Дюков заявил, что РФС подаст документы в ФИФА по отстранению Садыгова
28 декабря 2025
РФС может повторно оспорить в CAS отстранение от международных турниров
26 декабря 2025
Полномочий ФИФА и УЕФА не хватает для допуска России — Митрофанов
26 декабря 2025
«Балтике» запретили регистрировать новых футболистов из-за долгов
23 декабря 2025
Гвардиола отстранит игроков «Манчестер Сити» с лишним весом от матча АПЛ
22 декабря 2025
«Аль-Насру», за который выступает Роналду, запретили регистрировать игроков
20 декабря 2025
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:21
Легко отделались. Могли и съесть.
Niagara
Niagara
02 января в 22:08
грубая ошибка правительства страны
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ uwd8xq6eanay (раскрыть)
02 января в 15:44
Ничего не намекает на то, что было принято такое решение.
uwd8xq6eanay
uwd8xq6eanay
02 января в 15:21
Там просто завязали с футболом навсегда.
xvwz57fmpj7c
xvwz57fmpj7c
02 января в 11:54
Если вождь не успокоится, то ещё могут всех и скушать
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
02 января в 11:36
Думаю, что правительство погорячилось. У Габона была очень сильная группа с Кот-д-Ивуаром и Камеруном, которые считаются топовыми сборными на африканском континенте и довольно крепким Мозамбиком. Вылет Габона не стал сенсацией. Они и не считались фаворитами группы. Отстранение своих лучших игроков ни к чему хорошему не приведет, от этого сборная станет лишь слабее.
lotsman
lotsman
02 января в 11:33
Как в песне поётся -
"Весь Мир насилья мы разрушим
до основанья, а затем мы наш, мы новый Мир построим..............." Начнут всё с чистого листа.)
Vilar
Vilar
02 января в 11:30
Брали повышенные соцобязательства и не выполнили?
Габон цветущая, быстро развивающаяся страна, а тут такой провал, опозорили правительство и страну!
galem72
galem72
02 января в 11:23
Ну, после такого радикального шага "легендарная" сборная Габона по футболу, как птица Феникс, возродится из пепла. С новым составом и тренерским штабом у них обязательно всё получится, как в былые "славные" времена. ))
А если серьёзно, то от чего так вскипело правительство Габона? Их сборка ведь ни разу не участвовала на ЧМ, пару раз за всю историю континентального кубка выходила в плей-офф. Как будто игровой состав на этом кубке был каким-то особенным, что наверху ждали от команды феерических результатов.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 января в 10:30
Вот это наказание всем наказ...)
Вещий
Вещий
02 января в 10:29
А что, Габон - какая-то очень сильная сборная, которая обычно раньше полуфинала КАН не покидает и завсегдатай ЧМ? Ну есть у них Обамеянг, но одним игроком в футболе не выигрывают.
particular
particular
02 января в 10:22
Вмешательство правительства в дела футбольные может не понравиться ФИФА...
xjqf2bhvhxwr
xjqf2bhvhxwr
02 января в 10:18
Наверно рассчитывали на медали, хотя фаворитами никогда не были
drug01
drug01 ответ STVA 1 (раскрыть)
02 января в 10:14
Вероятно будем играть по системе Без Призов если нет очков...
Шуня771
Шуня771
02 января в 09:56
Жесткие меры приняты...
Что дальше?)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 