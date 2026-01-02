Правительство Габона отстранило сборную после провала на Кубке Африки

Правительство Габона отстранило сборную страны по футболу от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления после неудачного выступления на Кубке африканских наций. Об этом сообщает портал The Athletic.
Сборная Габона на групповом этапе Кубка африканских наций потерпела три поражения в трех матчах и заняла последнее место в своем квартете.
Правительство Габона назвало неудовлетворительным и позорным выступление команды на турнире. Нападающий французского «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг и капитан команды Брюно Манга получили запрет на вызов в национальную команду. Также полностью был распущен весь тренерский штаб сборной Габона.
А если серьёзно, то от чего так вскипело правительство Габона? Их сборка ведь ни разу не участвовала на ЧМ, пару раз за всю историю континентального кубка выходила в плей-офф. Как будто игровой состав на этом кубке был каким-то особенным, что наверху ждали от команды феерических результатов.
А если серьёзно, то от чего так вскипело правительство Габона? Их сборка ведь ни разу не участвовала на ЧМ, пару раз за всю историю континентального кубка выходила в плей-офф. Как будто игровой состав на этом кубке был каким-то особенным, что наверху ждали от команды феерических результатов.