Правительство Габона отстранило сборную после провала на Кубке Африки

1767336203

02 января 2026, 09:43

Правительство Габона отстранило сборную страны по футболу от участия в соревнованиях до дальнейшего уведомления после неудачного выступления на Кубке африканских наций. Об этом сообщает портал The Athletic.

Сборная Габона на групповом этапе Кубка африканских наций потерпела три поражения в трех матчах и заняла последнее место в своем квартете.

Правительство Габона назвало неудовлетворительным и позорным выступление команды на турнире. Нападающий французского «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг и капитан команды Брюно Манга получили запрет на вызов в национальную команду. Также полностью был распущен весь тренерский штаб сборной Габона.