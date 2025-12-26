Top.Mail.Ru
РФС может повторно оспорить в CAS отстранение от международных турниров

вчера, 10:55

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант с повторным обращением в Спортивный арбитражный суд (CAS) по допуску команд до международных турниров. Об этом в интервью рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Ранее ряд российских федераций по видам спорта добились в CAS права для спортсменов участвовать в международных соревнованиях.

«Будем координировать свою позицию с Олимпийским комитетом России, с Генеральной прокуратурой. Мы рассматриваем разные варианты, в том числе со второй судебной попыткой восстановления нас в правах, — сказал Митрофанов. — Хотя нам кажется, что все и так уже считают восстановление России в международных соревнованиях, в частности в футболе, правильным и логичным решением. Мы все равно к этому придем, наше отсутствие вредит развитию спорта, в частности футбола, не только в России, но и в Европе».

Ранее CAS не удовлетворил иски РФС. «Вы представляете, как нам было сложно в период 2022-2024 годов. РФС был одной из немногих федераций, которая с самого начала активно вела борьбу за свое восстановление, в том числе в международных судебных инстанциях. УЕФА и ФИФА тоже отмечали, что на ситуацию могли бы повлиять аналогичные действия федераций по другим видам спорта».

«Поэтому мы, конечно, приветствуем работу, которую сейчас проделывают федерации под руководством Олимпийского комитета России. В соревнованиях важно участвовать, чтобы формировать мнение спортивной общественности, болельщиков в других странах, что участие наших спортсменов — это правильно и нормально. Работа ОКР и федераций точно поможет тем усилиям, которые предпринимают РФС, федерации баскетбола, хоккея, волейбола по возвращению командных видов спорта», — добавил Митрофанов.

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:49
Бесперспективно. Ссылка у них одна. Не могут обеспечить безопасность на матчах с участием РФ.И по этой причине соперники отказываются.
