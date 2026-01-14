ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

1768394186

сегодня, 15:36

Международная федерация футбола ( ФИФА ) наложила запрет на осуществление трансферов на российский футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба ФИФА .

Запрет вступил в силу 13 января. Причины санкций не уточняются.