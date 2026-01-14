ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на осуществление трансферов на российский футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.
Запрет вступил в силу 13 января. Причины санкций не уточняются.
«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. Общая трансферная стоимость игроков клуба, по данным портала Transfermarkt, составляет €38 млн.
То есть если вы должны А, а вам должен Б, то пока Б с вами не расплатится, вы платить А тоже не будете?) Любопытная система.. )))
То есть если вы должны А, а вам должен Б, то пока Б с вами не расплатится, вы платить А тоже не будете?) Любопытная система.. )))
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.
сия санкция.
Может, чем заниматься распространением популистских лозунгов, проще заплатить?
Расплатится- санкцию снимут.
сия санкция.
Может, чем заниматься распространением популистских лозунгов, проще заплатить?
Расплатится- санкцию снимут.
Полностью согласен и готов подписать возвание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Полностью согласен и готов подписать возвание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!
А с другой стороны, какие у Ростова, при его делах могут быть трансферы?
А с другой стороны, какие у Ростова, при его делах могут быть трансферы?