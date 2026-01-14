Top.Mail.Ru
ФИФА наложила на «Ростов» запрет на трансферы

сегодня, 15:36

Международная федерация футбола (ФИФА) наложила запрет на осуществление трансферов на российский футбольный клуб «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Запрет вступил в силу 13 января. Причины санкций не уточняются.

«Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 21 очко в 18 матчах. Общая трансферная стоимость игроков клуба, по данным портала Transfermarkt, составляет €38 млн.

sv_1969
sv_1969 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 17:43
Ага! хорошая)))) я не про то что не надо платить , а то что надо что то делать! Иногда радикальные меры могут принести больше пользы , чем жить по их правилам! Надеюсь Вы меня поняли!
баск
баск ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:28
Интересно..
То есть если вы должны А, а вам должен Б, то пока Б с вами не расплатится, вы платить А тоже не будете?) Любопытная система.. )))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 17:27
Только этого и не хватало...
sv_1969
sv_1969 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 17:23
Ну как же с Ростова требуют деньги и поэтому санкции! А Ростову за Норманна! Об этом
баск
баск ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 17:21
Какие двойные стандарты, это о чём?
sv_1969
sv_1969 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 17:20
Ну да заплатить бы надо! А Ростову кто заплатит? Двойные стандарты получается! Поэтому и лозунги как Вы говорите!
lotsman
lotsman
сегодня в 17:18
Не уточняются кем? Клубом или ФИФА? ФИФА то должен уведомить клуб о причине санкций. Иначе это анекдот получается.
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 17:16


shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 16:59
....Москва с тобой,Ростов!!!
shur
shur
сегодня в 16:57
...копают,копают под нас,без остановки! Знают,что в России любят встретить Старый Новый Год, на те подарочек!!!
баск
баск
сегодня в 16:47
Ростов не расплатился полностью за трансфер Саравии в 24 году, за это и
сия санкция.
Может, чем заниматься распространением популистских лозунгов, проще заплатить?
Расплатится- санкцию снимут.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:27
Приветствую, Володя!!!
Полностью согласен и готов подписать возвание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
youtomee
youtomee ответ Ангел неБесГрешен (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:25
Можно не подчиняться, но другие все равно ведь не будут вести дела с Ростовом. Они то подчиняются правилам.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 16:24
Не припомню, чтобы ФИФА накладывала на кого-то такие санкции, тем более без объяснения каких-либо причин. Если у кого-то есть финансовые претензии к клубу, то почему бы их содержание не озвучить публично и не решать их в спортивном арбитражном суде, как это принято во всём цивилизованном мире? В настоящее время фк Ростов в полном составе с этого понедельника проводит зарубежный подготовительный сбор в ОАЭ, а это мероприятие не из дешёвых, значит средства у клуба имеются. К тому же ростовчане до сих пор не получили компенсацию порядка трёх миллионов евро за бегство из команды норвежца Нормана. В общем ждём подробностей по этому мутному решению от ФИФА.
Болейте за своих, а не против чужих!
youtomee
youtomee ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 16:23
И как вы себе это представляете? Если послать ФИФА полностью, вообще игнорируя их правила, тогда будут возможны только трансферы в своем закрытом мирке в РФ. Только потери от этого.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:15
Приветствую Виктор! А чё жалеть то Ростов! Послать эту фифу вместе с хуэфа в одно место! Только у наших чинуш между ног отсутствует кое что)))
9mz7tzpp2nz9
9mz7tzpp2nz9
сегодня в 16:10
Ну и??? А кто такая фифа для России???....нам до лампочки фИфа
Capral
Capral
сегодня в 16:08, ред.
Жаль Ростов, очень жаль, но надеюсь- это временно...
А с другой стороны, какие у Ростова, при его делах могут быть трансферы?
2p6nbwt9mczk
2p6nbwt9mczk
сегодня в 16:02
Ну в принципе мы тоже можем "наложить кое сто" на них...
Vilar
Vilar
сегодня в 16:01
Кого теперь рфс назначит на переход в рпл из пердива?
