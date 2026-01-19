Top.Mail.Ru
Сенегал выиграл Кубок Африки, победив Марокко в скандальном финале

сегодня, 00:56
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал1 : 0Логотип футбольный клуб МароккоМароккоЗакончился в доп. время

Сборная Сенегала стала победителем Кубка Африки. В финальном матче сенегальцы обыграли в дополнительное время хозяев турнира команду Марокко со счетом 1:0.

Решающий гол на 94-й минуте забил Папе Гуйе.

Основное время матча завершилось скандалом. На 90+3-й минуте арбитр из ДР Конго Жан-Жак Ндала отменил из-за фола в атаке гол Сенегала. Спустя несколько минут рефери назначил пенальти в ворота сенегальцев. Они не согласились с таким решением, и тренер Пап Тьяв увел команду с поля. Вскоре игроки Сенегала все-таки вернулись, и пенальти был исполнен, однако Браим Диас не смог переиграть Эдуара Менди — удар был исполнен несильно и прямо по центру ворот.

Сенегал выиграл Кубок Африки во 2-й раз в своей истории. Предыдущая победа была одержана в 2021 году.

Nenash
Nenash
сегодня в 01:59
Белингемы и Ко просили Диаса хоть Кубок Африки на Бернабеу привести. В отсутствии своих. Но и здесь не срослось. "Паненка" подвела.. 🤭😄
ABir
ABir
сегодня в 01:21
Для Марокко домашнее поражение в финале - большая трагедия.
lazzioll
lazzioll ответ Ruslik1982 (раскрыть)
сегодня в 01:12
я тоже не понял почему все комментаторы орут что Диас тупой и выделывался, не забил мол. мне тоже показалось что он спецом катнул в руки в духе фэир-плэй.
shur
shur
сегодня в 01:11
...Сенегал,рэспект! Смотрел Барсу,про финал и забыл! И там и тут
нежданчики!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:08
хотя конечно похоже, что в раздевалке договорились, что не будут забивать пенальти
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:07
Диаса после матча съедят аборигены
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:01
это Африка. странновато-скандальный "львиный" финал. Львы Теранги сильнее Атласских львов! С победой, Сенегал!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:00
Драматичный , интересный финал - Сенегал с победой!
Гость
