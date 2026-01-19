Сенегал выиграл Кубок Африки, победив Марокко в скандальном финале

1768773368

сегодня, 00:56

Сборная Сенегала стала победителем Кубка Африки. В финальном матче сенегальцы обыграли в дополнительное время хозяев турнира команду Марокко со счетом 1:0.

Решающий гол на 94-й минуте забил Папе Гуйе.

Основное время матча завершилось скандалом. На 90+3-й минуте арбитр из ДР Конго Жан-Жак Ндала отменил из-за фола в атаке гол Сенегала. Спустя несколько минут рефери назначил пенальти в ворота сенегальцев. Они не согласились с таким решением, и тренер Пап Тьяв увел команду с поля. Вскоре игроки Сенегала все-таки вернулись, и пенальти был исполнен, однако Браим Диас не смог переиграть Эдуара Менди — удар был исполнен несильно и прямо по центру ворот.

Сенегал выиграл Кубок Африки во 2-й раз в своей истории. Предыдущая победа была одержана в 2021 году.