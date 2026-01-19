Top.Mail.Ru
«Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» в матче Примеры

сегодня, 01:10
Реал СосьедадЛоготип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)2 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

В матче испанской Примеры встречались «Реал Сосьедад» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 2:1.

Голами у хозяев отметились: Ойарсабаль (32'), Гонсалу Гедеш (71'). За гостей забил Рэшфорд (70').

По итогам встречи «Реал Сосьедад» имеет 24 очка, у гостей — 49 очков.

В следующем матче «Реал Сосьедад» сыграет 25 января, соперником будет «Сельта». «Барселона» проведет следующий матч также 25 января (соперник — «Реал Овьедо»).

y-ago
y-ago
сегодня в 02:26
Абсолютно верно! И даже у великого Михелса не всегда срабатывала!...Бельгийцы ее применяли, если не ошибаюсь, в начале 70-х..."Бельгийский стандарт"... А вообще - ловушка - это не моё!
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 02:17
Дело в том, что как я неоднократно говорил, офсайдные ловушки Флика- это вся схема игры Барселоны, и чтобы избежать неприятностей с ловушками, надо перекроить всю структуру игры, что на сегодняшний день невозможно. Но это не значит, что покупка, даже супер качественного ЦЗ гарантирует Барсе спокойную жизнь. Ничего подобного. Пока действует система Флика, до тех пор, его ловушки будут нести проблемы... У Флика нет игровой дисциплины, а значит, никакие, самые лучшие защитники не помогут, потому что игровая дисциплина- это обще командные, слаженные действия...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:10
Мне не нравятся оффсайдные ловушки Флика. Но ему сложно играть иначе. Первое - он привык к ним. Второе - уроверь защитников Барсы ниже среднего. Кунде вообще весь сезон проваливает. Ни одной хорошей игры он так и не провел в защите. В атаке польза есть. Возможно, что его ловушки - единственный выход в данный момент. Если бы Барса могла купить хороших защитников, тогда было бы интересно, как бы Флик стал играть.
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 02:08
Герман, так в том то и всё дело, что оф.ловушки должны быть доведены до совершенства, до автоматизма, в противном случае- они несут только проблемы. Но у Флика- это просто забава, хобби, каприз, поэтому и неприятности... Ну он же сам не так давно сказал, что не собирается ничего менять, иначе- это уже будет не Барселона.
Кстати, Герман, сегодня информация появилась, что Алонсо может вернуться в Байер. Это конечно еще вилами писано, но, кто знает...)))
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:02
Извините, что влезаю в разговор, Виктор, ты говоришь О Флике и о его фишке - оффсайдной ловушке. А мне вспомнился "король" ловушек - Сакки. У него ффсайдная ловушка не просто работала, она была фундаментом всей системы. И важно подчеркнуть: она работала не сама по себе, а потому что всё вокруг неё было выстроено идеально!
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:54
Да, в случае, когда нападающий Р/С упал на ровном месте, как раз и не сработала ловушка. Но ловушки- это визитная карточка Флика. Иногда, как в игре с Реалом, он о них забывает и получается отлично, а вот сегодня, несколько раз, Барса снова проваливалась, и это внушает опасения...
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:52
!!!!
Capral
Capral ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:51
Да, Герман, Ямаль- это футбольный ГЕНИЙ, Дар БОЖИЙ!!! Но иногда заигрывается, что в принципе, присуще всем технарям. Здесь нужен тренерский подход, объяснить, что футбол- это прежде всего коллективный вид спорта, где надо видеть партнеров, уметь делиться и не жадничать. Но постепенно, Ямаль выходит на свой уровень и это великолепно, независимо от наших клубных пристрастий!!!
y-ago
y-ago ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:45
Все верно, Виктор! эпизод с Ямалем - "полный алес капут", как сказал бы Савва из "Покровских ворот" :)). Касательно же самого Ламина— он настоящее явление. Его дриблинг впечатляет: он создаёт моменты, думает на несколько ходов вперёд и даже в сложном матче «Барсы» выделялся своей смелостью, уверенностью, мастерством — настоящая звезда нового поколения..
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:43
По обороне вопросы к Деку. Флик его сколько просит ЦЗ взять. Но нет же. Канселу зачем-то понадобился. Флик, по слухам, не сильно его хотел видеть. Примерно понимал его нынешний уровень. Ну и сам Флик тупит. Пытался же с Реалом играть без оффсайдных ловушек. Получилось неплохо. Но все равно к ним вернулся. Но в жтом матче дело не в них. А в низком уровне защитников
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:38
Сегодня было много спорных моментов, но эпизод с голом Ямаля- полный идиотизм. Несколько раз проводили линию, где нога защитника и Ямаля были на одной линии, а значит- это ГОЛ!!! Но игра Барселоны обнадежила. Похоже, команда возвращается в прежние игровые кондиции. Но в обороне беда, неразбериха и бардак, а это значит, что в ЛЧ просто не будет...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:34, ред.
По поводу оффсайда Ямаля меня смутило почему так долго линию профодили. Целых полчаса понадобилось. Ну а Кунде. Некем его заменить. Увидев сегодня игру Канселу - и Кунде и Бальде могут быть спокойны за свои места в составе. Я понимаю, что верблюд-лига такой себе уровень, но то, что игроки там так быстро могут деградировать даже я не ожидал
y-ago
y-ago ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:29
Назвал я матч идеальным для Р.С., поскольку идеальный матч — это не про контроль или мастерство, а про сочетание обстоятельств, когда всё идёт в твою пользу. Сегодня это сработало на 100%.
Bombon
Bombon ответ y-ago (раскрыть)
сегодня в 01:25
Врядли можно назвать идеальным матч, в котором должны были пропустить минимум 5-6 мячей. Это кроме того, что вратарь поймал. Просто дичайшее везение. У этого везения даже фамилия есть. Ольмо. Промахиваться из тех позиций, с которых промахнулся он - это уметь надо.
Capral
Capral
сегодня в 01:25, ред.
Украли у Ямаля гол в 1-м тайме, украли!!! Не было там офсайда, хоть по ногтям меряй, хоть как!!! Не по игре Барса проиграла!!! Сегодня увидел прежнюю Барсу- быструю, резкую, агрессивную и прессингующую!!! Ямаль часто злоупотреблял дриблингом, не замечал партнеров... Кунде дважды ошибся позиционно, когда потерял- и позицию, и соперника. Но если в первом случае, нападающий Р/С упал на ровном месте, то во втором случае удачи не было и Барса получила красивый гол в свои ворота!!!

Кунде хорош в подыгрыше атаки, но в обороне у него много ошибок. Р/С отлично грамотно защищался в штрафной, но в центре поля увлекаясь атакой проваливался и Барса устремлялась в острейшие контрвыпады... По игре, конечно же Барселона должна была побеждать. Замена Ольмо мне не понятна, как и выход Левандовски. Гол Рэшфорда- вратарский, обязан кипер выходить на мяч, висевший над его вратарской.

В концовке, Барса свалилась на зрячие навесы, что не присуще этой команде, и в этом случае, особых проблем у Р/С не возникало. Вот так ,в позиционной борьбе команды и подошли к финалу, в котором, удачней оказались хозяева поля. Несмотря на огромное преимущество Барсы в моментах и по игре, не могу сказать, что Р/С не заслужил победу. Заслужил, самоотдачей и желанием победить!!!
Nenash
Nenash
сегодня в 01:24
Барса хороша, но недостаточно. Достаточно хорош был Ремиро и штанги.. 👍😄🥅
y-ago
y-ago
сегодня в 01:21
Реал Сосьедад — с победой. Максимум выжали из минимума, сыграли свой идеальный матч. Но путать результат с иерархией не стоит: Барселона всё равно на другом уровне — по классу, идеям и потолку. Сегодня победил не сильнейший, а прагматичный и везучий. Футбол иногда это позволяет.
P/S И все же! Без Рафиньи — не "та машина". Класс и идеи остались - не хватило ключевого двигателя.
Bombon
Bombon
сегодня в 01:19, ред.
К сожалению бывают такие матчи, когда не залетает ничего. А соперник реализует почти все. В защите как и всегда сыграли просто отвратительно. Но в атаке запороли столько, что даже сосчитать трудно. Летело куда угодно, только не в ворота. А что в ворота, то ловил вратарь, который выдал матч жизни. Отдельно хочется выделить Ольмо, который лишил Барселону очков своими промахами из убойных позиций. Он так всегда играет, поэтому вопросы к Флику. Зачем он вообще это чудо на позиции вингера выпустил. И Канселу. Ему пора обратно к верблюдам. Полный 0 что в защите, что в атаке.
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:18
Не ну поражение Барселоны это всегда хорошо но Реал сейчас такой что может очки потерять с кем угодно!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:18
Реал Сосьедад сегодня сражался "За себя и за того парня!"...)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 01:15
Играли неплохо, но вот реализация сегодня подвела, баски наоборот.. были очень эффектны в атаке.
Такое тоже бывает, это футбол.
Каталонцы выдали очень даже хороший отрезок, за этот период даже взяли трофей, не могу из за одной неудачной игры все это списать)
Надеюсь это поражение пойдет команде на пользу, желаю Барсе удачи и обойтись без травм) борьба в чемпионате продолжается.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:14
обидное поражение.
просто невезение и все.
бывает.
shur
shur
сегодня в 01:14, ред.
...ставил на Барсу! А выиграл Реал,очко отставания,во дела!!!
