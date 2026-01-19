«Реал Сосьедад» обыграл «Барселону» в матче Примеры

В матче испанской Примеры встречались «Реал Сосьедад» и «Барселона». Встреча завершилась со счетом 2:1.
Голами у хозяев отметились: Ойарсабаль (32'), Гонсалу Гедеш (71'). За гостей забил Рэшфорд (70').
По итогам встречи «Реал Сосьедад» имеет 24 очка, у гостей — 49 очков.
В следующем матче «Реал Сосьедад» сыграет 25 января, соперником будет «Сельта». «Барселона» проведет следующий матч также 25 января (соперник — «Реал Овьедо»).
Кунде хорош в подыгрыше атаки, но в обороне у него много ошибок. Р/С отлично грамотно защищался в штрафной, но в центре поля увлекаясь атакой проваливался и Барса устремлялась в острейшие контрвыпады... По игре, конечно же Барселона должна была побеждать. Замена Ольмо мне не понятна, как и выход Левандовски. Гол Рэшфорда- вратарский, обязан кипер выходить на мяч, висевший над его вратарской.
В концовке, Барса свалилась на зрячие навесы, что не присуще этой команде, и в этом случае, особых проблем у Р/С не возникало. Вот так ,в позиционной борьбе команды и подошли к финалу, в котором, удачней оказались хозяева поля. Несмотря на огромное преимущество Барсы в моментах и по игре, не могу сказать, что Р/С не заслужил победу. Заслужил, самоотдачей и желанием победить!!!
