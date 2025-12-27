Мбаппе приехал на матч Кубка Африки, чтобы поддержать Хакими

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе был замечен на трибунах матча Кубка африканских наций между сборными Марокко и Мали.
Француз был одет в футболку своего товарища и экс-партнера по ПСЖ Ашрафа Хакими, который играет за марокканцев.
Игра Марокко — Мали состоялась в пятницу вечером и завершилась вничью 1:1. После двух туров Марокко лидирует в группе А, имея 4 очка.
Можно было бы вполне допустить, что всё это не случайно, и Мбапее поехал склонять старого друга к переходу в Реал, если бы не одно но. После перехода самого Мбаппе из "ПСЖ" в "Реал", уж слишком испортились отношения между руководством "Мадрида" и "Парижа". Так что скорее всего это действительно обычная дружеская поддержка старого друга и не больше.
