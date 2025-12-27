Мбаппе приехал на матч Кубка Африки, чтобы поддержать Хакими

1766819430

вчера, 10:10

Форвард «Реала» был замечен на трибунах матча Кубка африканских наций между сборными Марокко и Мали.

Француз был одет в футболку своего товарища и экс-партнера по ПСЖ , который играет за марокканцев.

Игра Марокко — Мали состоялась в пятницу вечером и завершилась вничью 1:1. После двух туров Марокко лидирует в группе А, имея 4 очка.