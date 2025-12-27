Top.Mail.Ru
Мбаппе приехал на матч Кубка Африки, чтобы поддержать Хакими

вчера, 10:10
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 1Логотип футбольный клуб МалиМалиМатч завершен

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе был замечен на трибунах матча Кубка африканских наций между сборными Марокко и Мали.

Француз был одет в футболку своего товарища и экс-партнера по ПСЖ Ашрафа Хакими, который играет за марокканцев.

Игра Марокко — Мали состоялась в пятницу вечером и завершилась вничью 1:1. После двух туров Марокко лидирует в группе А, имея 4 очка.

y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 22:52
Я не говорил о моментальном переходе Хакими, но при этом нельзя полностью исключать, что Мбаппе использовал поездку, чтобы мягко «подтолкнуть» старого друга к идее смены клуба в будущем. Это не теория заговора и не гарантированный трансфер, но человеческий фактор в футболе работает постоянно, особенно когда речь идёт о близких друзьях и крупных клубах.
Drosmo
Drosmo ответ y-ago (раскрыть)
вчера в 22:42
Я тоже сначала увидел в этом какой-то подвох. Но все эти совпадения нивелирует один факт, а именно, как я написал в прошлом комментарии, это очень натянутые, можно даже сказать недружественные отношения Переса и Аль-Хелаифи после ситуации с переходом Мбаппе.

Во-первых, Хакими игрок не дешёвый, его стоимость на трансфермаркете оценивается в 80 млн, то есть даже если руководство ПСЖ и согласится его продать, то к этой сумме можно смело прибавлять 20-30 млн. А за такие деньги покупать игрока, тем более защитника, Перес вряд ли согласится. Во-вторых, у Хакими контракт до 2029 года, что полностью исключает его бесплатный переход в обозримом будущем как свободного агента. И в-третьих, Хакими очень важный игрок в нынешнем построении "ПСЖ", и забрать такого игрока у команды, которая абсолютно не нуждается в финансах, практически невозможно.

Так что, думаю, не стоит искать ни каких теорий заговоров в этой поездке Мбаппе. Факты вещь упрямая, и почти все они говорят о том, что такой трансфер в данный момент практически невозможен.
y-ago
y-ago ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 22:19, ред.
Версия с дружеской поддержкой, конечно, имеет право на жизнь, но слишком уж много совпадений. Мбаппе прекрасно понимает, какой резонанс вызовет его появление в футболке Хакими, и вряд ли делает такие жесты «просто так». Тем более что у «Реала» сейчас очевидные проблемы на позиции правого защитника, а Хакими — отличное решение, да ещё и хорошо знакомое Мбаппе. Сам же Хакими — это не просто правый защитник, а фланговый мотор, игрок, который делает команду быстрее и агрессивнее. Для «Реала», по моему мнению, он был бы чисто футбольным апгрейдом — особенно с учётом текущих проблем на правом фланге обороны. Но! Есть Трент, который, во всяком случае, пока - совершенно не оправдывает свой переход в «Реал». Он слишком часто теряется на поле, не влияет на игру так, как от него ожидали, и его сильные качества практически не работают в системе команды. Проблема правого фланга остаётся, и это снова доказывает: вина не в игроке, а в тренере и его непонятной тактике, точнее отсутствии оной.
Брулин
Брулин
вчера в 16:57
Не забывай свои корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь (с)
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:47
Приехал, поддержал и уехал...
Nenash
Nenash
вчера в 14:57
После этого Камерун просто обязан лишить его "гражданства".. 🤭
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:58
Ну а почему бы и нет.... там не только поддержка, но и наверное что то еще...
Sergo81
Sergo81 ответ Drosmo (раскрыть)
вчера в 12:56
Хакими воспитанник Реала, а Мбаппе был бы сильно не против видеть его в Реале. Приехал пообщаться ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:27
На снимке даже хорошо видно как Килиан выставил вперёд "плечо друга"...)
Rupertt
Rupertt
вчера в 12:06
Мбаппе — мировая звезда, игрок «Реала», куча своих дел, но он находит время прийти на матч Кубка Африки и поддержать Хакими. Это многое говорит и о нем как о человеке, и о футболе в целом. Видно, что для него это не просто «отработал контракт — разошлись», а настоящая дружба, которая осталась после ПСЖ.
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:35
Ну что же тут такого?
Drosmo
Drosmo
вчера в 11:11
Мбаппе поехал поддержать Хакими, причём так ярко выраженно, что даже демонстративно надел футболку Ашрафа, зная, что он будет красоваться в этой футболке во всех мировых спортивных СМИ. В это время у "Реала" как раз большие проблемы с игроками на позиции крайнего правого защитника.

Можно было бы вполне допустить, что всё это не случайно, и Мбапее поехал склонять старого друга к переходу в Реал, если бы не одно но. После перехода самого Мбаппе из "ПСЖ" в "Реал", уж слишком испортились отношения между руководством "Мадрида" и "Парижа". Так что скорее всего это действительно обычная дружеская поддержка старого друга и не больше.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Прям как кумир его. У Рона тоже был свой марокканец, к которому он ездил))))
