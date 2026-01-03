Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныБолгария. Первая лига 2025/2026

Умер восьмикратный чемпион Болгарии Димитар Пенев

вчера, 15:56

Бывший игрок и тренер софийского ЦСКА и сборной Болгарии по футболу Димитар Пенев скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщил Болгарский футбольный союз.

«Сегодня в возрасте 80 лет нас покинула легенда болгарского футбола Димитар Пенев. Стратег, который привел Болгарию к величайшему успеху в истории футбола — четвертому месту на чемпионате мира 1994 года в США», — говорится в сообщении.

Пенев начал футбольную карьеру в софийском «Локомотиве», где сыграл 35 матчей и забил 1 гол в период с 1959 по 1964 год. Затем он перешел в ЦСКА, за который сыграл 329 матчей и забил 24 гола. Он восемь раз становился чемпионом Болгарии — один раз с «Локомотивом» и семь раз с ЦСКА. Дважды признавался лучшим футболистом Болгарии. На его счету 90 матчей и 2 гола за национальную сборную. Он был участником чемпионатов мира 1966, 1970 и 1974 годов.

Пенев был признан лучшим тренером Болгарии ХХ века и являлся почетным гражданином Софии.

Подписывайся в ВК
Все новости
Мухсина Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе
02 января
Любили и ценили: что известно о бывшем футболисте «Спартака» Мухамадиеве
02 января
Умер бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев
01 января
Бывший футболист «Ростова» Каньенда умер на 44-м году жизни
02 декабря 2025
ОфициальноУмер серебряный призер чемпионата Европы Владимир Мунтян
01 декабря 2025
ОфициальноУмер рекордсмен «Вест Хэма» по количеству матчей Билли Бондс
30 ноября 2025
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 