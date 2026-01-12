Умер бывший главный тренер «Алании» француз Роллан Курбис

1768212789

сегодня, 13:13

Бывший главный тренер владикавказского футбольного клуба «Алания» француз умер на 73-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба чемпионата Франции.

Причина смерти не уточняется.

Курбис возглавлял «Аланию» в 2004 году, под его руководством команда провела 26 матчей (8 побед, 12 поражений, 6 ничьих). Специалист был главным тренером сборной Нигера и ряда французских команд, в числе которых «Марсель», «Ланс», «Бордо», «Монпелье» и «Ренн». Курбис вместе с «Марселем» дошел до финала Кубка УЕФА сезона-1998/99, где его команда в решающем матче на московском стадионе «Лужники» проиграла «Парме» со счетом 0:3.

В качестве игрока Курбис стал двукратным чемпионом Франции в составе «Монако». Выступая за греческий «Олимпиакос», он выиграл чемпионат страны.