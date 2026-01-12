Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем контракте

1768210730

сегодня, 12:38

Футболист московского «Локомотива» и сборной России отклонил предложение клуба о новом контракте сроком на четыре года. Об этом заявил спортивный директор железнодорожников , комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

«Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта. Итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила. В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава „Локомотива“, которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам», — сообщил Ульянов.

«Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с „Локомотивом“ добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», — добавил спортивный директор «Локомотива».

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.