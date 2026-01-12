Top.Mail.Ru
Баринов отклонил предложение «Локомотива» о четырехлетнем контракте

сегодня, 12:38

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов отклонил предложение клуба о новом контракте сроком на четыре года. Об этом заявил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

Действующее соглашение с игроком рассчитано до лета 2026 года.

«Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта. Итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила. В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава „Локомотива“, которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам», — сообщил Ульянов.

«Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с „Локомотивом“ добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы — дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу», — добавил спортивный директор «Локомотива».

Баринову 29 лет. Он является воспитанником «Локомотива», за основную команду которого провел 274 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу — чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.

Все комментарии
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:03
...плюс физическая составляющая! Сколько Я раз писал,после тридцати сплошные сюрпризы(по себе знаю) ,не дай Бог,а тут
4-е года...!!!
g3et7kcfxjy5
g3et7kcfxjy5
сегодня в 13:48
Может ещё с конями надеется Димарик договориться
Red blu
Red blu
сегодня в 13:47
А вот и свеженькая новость.
Московский «Локомотив» предпримет попытку подписать новый трудовой договор с капитаном и полузащитником команды Дмитрием Бариновым.
При этом, одно из предложений о продлении уже было отклонено после Нового года.

Скоро узнаем на сколько сильна обида Дмитрия на Локомотив.
STVA 1
STVA 1 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 13:44
А в чем обида на Локо? Ему 29 лет и он не молодеет! Контракт на 4 года это хорошее предложение , даже если чуть меньше в деньгах! Думаю в той же европе если это стопудово не топ клуб и естественно меньше предложения Локо будет по деньгам!Конечно если он согласен ехать в европу потеряв в деньгах то таки да!
Red blu
Red blu ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 13:37
Значит судя по всему как раздражён Баринов, рвать пятую точку за Локо он не особо желает и летом перейдет в ЦСКА.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 13:34
Развязка уже скоро наступит .... Подождём...
Sergo81
Sergo81 ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 13:29
Ну какая Европа? Шутите)), ЦСКА-потолок. Он же не Месси, чтобы по полю в Испании пешком ходить, а бегать в их темпе даже пробовать не будет в 29 лет. Да и не бегал никогда.
Sergo81
Sergo81
сегодня в 13:24
Всё логично, дали больше денег и в завтрашний день смогут уверенно смотреть не только лишь все))
Red blu
Red blu
сегодня в 13:21, ред.
Складывается устойчивое впечатление, что Локомотив потеряет Баринова при любых раскладах, или он перейдет в ЦСКА, или уйдет в европейский клуб.По тону Дмитрия сквозит сильнейшая обида на Локомотив.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:10
Значит переговоры ведутся, может ещё договорятся или Баринов собрался в европейском чемпионате поиграть.
Зная Баринова жалеть себя не станет, будет отдоваться на все 100%, он боев до мозга костей.
Муравьед
Муравьед
сегодня в 13:08, ред.
По сути в Локо сами же и организовали нынешнюю ситуацию. Тем не менее, не вижу логического смысла сильно упорствовать, если игрок уже все для себя решил. Гораздо выгоднее сэкономить на зп и подзаработать на уходе зимой, чем оставлять немотивированного и явно обиженного игрока в команде. Если Баринова Локо оставят силой до лета это практически -1 мотивированный футболист. И я считаю, Баринову поберечься нужно теперь полгодика, а то мало ли сломается и окажется у разбитого корыта летом
112910415
112910415
сегодня в 13:03
ишь , как оно обернулось - то ...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:55
Если затронута трансферная тема Баринова , то похоже это надолго и весьма туманно...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 