Президент «Фенербахче» сдал положительный тест на наркотики — газета

вчера, 11:18

Результаты теста на наркотики у президента турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана оказались положительными. В образце волос обнаружены следы кокаина, сообщила газета Hürriyet.

Результаты теста направлены в стамбульскую прокуратуру, которая проводит расследование в рамках дела о торговле и распространении наркотиков среди известных в Турции представителей шоу-бизнеса и СМИ .

Ранее по обвинению в приобретении, хранении и употреблении наркотиков был задержан главный редактор новостного телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой.