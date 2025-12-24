Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаТурция. Супер-Лига 2025/2026

Президент «Фенербахче» сдал положительный тест на наркотики — газета

вчера, 11:18

Результаты теста на наркотики у президента турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана оказались положительными. В образце волос обнаружены следы кокаина, сообщила газета Hürriyet.

Результаты теста направлены в стамбульскую прокуратуру, которая проводит расследование в рамках дела о торговле и распространении наркотиков среди известных в Турции представителей шоу-бизнеса и СМИ.

Ранее по обвинению в приобретении, хранении и употреблении наркотиков был задержан главный редактор новостного телеканала Habertürk Мехмет Акиф Эрсой.

Подписывайся в ВК
Все новости
Бензема приобрел картину Пикассо «Портрет бородатого мужчины»
22 декабря
Виктор Гусев рассказал об общении с Пеле и Марадоной
21 декабря
Роналду может сняться в «Форсаже»
13 декабря
Жерсон рассказал об изучении русского языка
12 декабря
Футболист «Зенита» Жерсон рассказал об адаптации к российскому климату
12 декабря
В Египте осудили планируемую акцию в поддержку ЛГБТ на ЧМ-2026
10 декабря
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 