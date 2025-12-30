Top.Mail.Ru
Ивлев рассказал, что на одной игре «Динамо» его дочери сделали предложение

30 декабря 2025, 12:30

Дочери председателя совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Александра Ивлева сделали предложение на одном из матчей чемпионата России. Об этом Ивлев рассказал в интервью.

Ивлев возглавил совет директоров «Динамо» 6 октября.

«У меня также много памятных матчей, которые связаны как с игрой клуба, так и с моей семьей. Например, дочки выводили на поле Игоря Семшова и Кевина Кураньи, что было очень приятно для меня. Еще мне очень запомнился матч с персональной темой, когда моя младшая дочка получила предложение от будущего мужа во время матча „Динамо“ — „Спартак“. Это было на нашем динамовском стадионе. Так что „Динамо“ — это часть моей семейной истории», — сказал Ивлев.

Он также рассказал, как началась история боления за «Динамо». «Я действительно очень люблю футбол. В первый раз я пошел на матч в 1974 году. Мой отец был членом общества „Динамо“, он мне даже подарил свою членскую карточку, там были вклеены членские взносы. Так вот, он меня в первый раз взял с собой на футбол. Это матч „Динамо“ — „Торпедо“ на старом стадионе „Динамо“. Честно говоря, мало когда испытывал такие эмоции в детстве, — отметил Ивлев. — Ты приходишь, видишь большое количество людей, которые переживают, смотрят на 22 человек на поле. Для мальчика это дядьки, которые бегают, бьют по мячу. Я раньше это видел на уровне детского футбола во дворе. А тут уже по-взрослому, по-настоящему, когда кричат болельщики на трибунах. На самом деле меня тогда это очень сильно впечатлило. После этого отец, когда ходил на матчи, всегда брал меня с собой. Потом я уже стал сам ходить на игры. Когда уже стал работать в бизнесе, зачастую ездил и на выезды, отправлялся со своими друзьями посмотреть матчи в других городах. И в Москве последние лет 18 стараюсь ходить на каждый домашний матч».

«Отходил матчи на „Арене-Химки“. Почти все игры посетил, в том числе и когда „Динамо“ вылетело в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас на стадионе меня можно часто увидеть и на трибуне, и в зоне Platinum, и на этаже, где много детских активностей и развлечений, и мы с внучкой делаем ей аквагрим, всякие символы „Динамо“ на щеках. Вся семья со мной ходит, болеет за клуб долго», — добавил собеседник.

e5vjuc9paqg8
e5vjuc9paqg8
30 декабря 2025 в 18:06
Понимаю что за 50 лет, кроме как предложение дочери, ему ничего не запомнилось
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 15:37
Подписываюсь!!!)))
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
30 декабря 2025 в 14:30
Приветствую Виктор!Да куда не отправь толку не будет!)))
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 13:36
Приветствую, Дружище!!!
Лучше к Дмитрию лысому, тот все предсказания пр.....л, но продолжает их делать.)))
А вообще, если я правильно понял- эта неделя будет Ивлева. Была неделя Талалаева, B.Гусева, теперь вот этого.
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
30 декабря 2025 в 13:22
К Гордону его)))
Варвар7
Варвар7
30 декабря 2025 в 13:10
Ну с этим рассказом г Ивлеву, какое-то ток шоу надо....)))
