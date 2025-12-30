Ивлев рассказал, что на одной игре «Динамо» его дочери сделали предложение

1767087033

30 декабря 2025, 12:30

Дочери председателя совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» сделали предложение на одном из матчей чемпионата России. Об этом Ивлев рассказал в интервью.

Ивлев возглавил совет директоров «Динамо» 6 октября.

«У меня также много памятных матчей, которые связаны как с игрой клуба, так и с моей семьей. Например, дочки выводили на поле Игоря Семшова и Кевина Кураньи, что было очень приятно для меня. Еще мне очень запомнился матч с персональной темой, когда моя младшая дочка получила предложение от будущего мужа во время матча „Динамо“ — „Спартак“. Это было на нашем динамовском стадионе. Так что „Динамо“ — это часть моей семейной истории», — сказал Ивлев.

Он также рассказал, как началась история боления за «Динамо». «Я действительно очень люблю футбол. В первый раз я пошел на матч в 1974 году. Мой отец был членом общества „Динамо“, он мне даже подарил свою членскую карточку, там были вклеены членские взносы. Так вот, он меня в первый раз взял с собой на футбол. Это матч „Динамо“ — „Торпедо“ на старом стадионе „Динамо“. Честно говоря, мало когда испытывал такие эмоции в детстве, — отметил Ивлев. — Ты приходишь, видишь большое количество людей, которые переживают, смотрят на 22 человек на поле. Для мальчика это дядьки, которые бегают, бьют по мячу. Я раньше это видел на уровне детского футбола во дворе. А тут уже по-взрослому, по-настоящему, когда кричат болельщики на трибунах. На самом деле меня тогда это очень сильно впечатлило. После этого отец, когда ходил на матчи, всегда брал меня с собой. Потом я уже стал сам ходить на игры. Когда уже стал работать в бизнесе, зачастую ездил и на выезды, отправлялся со своими друзьями посмотреть матчи в других городах. И в Москве последние лет 18 стараюсь ходить на каждый домашний матч».