Ивлев рассказал, что на одной игре «Динамо» его дочери сделали предложение

Дочери председателя совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Александра Ивлева сделали предложение на одном из матчей чемпионата России. Об этом Ивлев рассказал в интервью.
Ивлев возглавил совет директоров «Динамо» 6 октября.
«У меня также много памятных матчей, которые связаны как с игрой клуба, так и с моей семьей. Например, дочки выводили на поле Игоря Семшова и Кевина Кураньи, что было очень приятно для меня. Еще мне очень запомнился матч с персональной темой, когда моя младшая дочка получила предложение от будущего мужа во время матча „Динамо“ — „Спартак“. Это было на нашем динамовском стадионе. Так что „Динамо“ — это часть моей семейной истории», — сказал Ивлев.
Он также рассказал, как началась история боления за «Динамо». «Я действительно очень люблю футбол. В первый раз я пошел на матч в 1974 году. Мой отец был членом общества „Динамо“, он мне даже подарил свою членскую карточку, там были вклеены членские взносы. Так вот, он меня в первый раз взял с собой на футбол. Это матч „Динамо“ — „Торпедо“ на старом стадионе „Динамо“. Честно говоря, мало когда испытывал такие эмоции в детстве, — отметил Ивлев. — Ты приходишь, видишь большое количество людей, которые переживают, смотрят на 22 человек на поле. Для мальчика это дядьки, которые бегают, бьют по мячу. Я раньше это видел на уровне детского футбола во дворе. А тут уже по-взрослому, по-настоящему, когда кричат болельщики на трибунах. На самом деле меня тогда это очень сильно впечатлило. После этого отец, когда ходил на матчи, всегда брал меня с собой. Потом я уже стал сам ходить на игры. Когда уже стал работать в бизнесе, зачастую ездил и на выезды, отправлялся со своими друзьями посмотреть матчи в других городах. И в Москве последние лет 18 стараюсь ходить на каждый домашний матч».
«Отходил матчи на „Арене-Химки“. Почти все игры посетил, в том числе и когда „Динамо“ вылетело в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Сейчас на стадионе меня можно часто увидеть и на трибуне, и в зоне Platinum, и на этаже, где много детских активностей и развлечений, и мы с внучкой делаем ей аквагрим, всякие символы „Динамо“ на щеках. Вся семья со мной ходит, болеет за клуб долго», — добавил собеседник.
Лучше к Дмитрию лысому, тот все предсказания пр.....л, но продолжает их делать.)))
А вообще, если я правильно понял- эта неделя будет Ивлева. Была неделя Талалаева, B.Гусева, теперь вот этого.
Лучше к Дмитрию лысому, тот все предсказания пр.....л, но продолжает их делать.)))
А вообще, если я правильно понял- эта неделя будет Ивлева. Была неделя Талалаева, B.Гусева, теперь вот этого.