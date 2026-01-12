В Казахстане прекратили расследование против экс-президента ФК «Ордабасы»

1768217285

сегодня, 14:28

Правоохранительные органы Казахстана прекратили уголовное дело о халатности из-за растраты в отношении бывшего президента футбольного клуба премьер-лиги республики «Ордабасы» Бауыржана Абдубаитова. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.

«Сообщаем, что департаментом агентства по противодействию коррупции по городу Шымкенту в отношении Абдубаитова Б. проведено досудебное расследование по факту халатности. По его результатам уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. С принятым решением прокуратура Шымкента согласилась», — говорится в официальном комментарии Генпрокуратуры, который опубликовало госагентство Казинформ.

Абдубаитов занимал пост президента клуба в 2022-2024 годах, при нем в 2023 году команда стала чемпионом Казахстана. После его ухода с поста было возбуждено уголовное дело, его подозревали в назначении бонусов футболистам без согласования с советом директоров, из-за чего было необоснованно потрачено 2,3 млрд тенге ($4,5 млн) бюджетных средств. Также правоохранительные органы сочли нецелевыми траты в 1,2 млрд тенге ($2,35 млн), которые вместо финансирования участия команды в матчах квалификации Лиги конференций УЕФА были направлены на выплату долгов по налогам и надбавок игрокам.

В 2022 году в розыск был объявлен еще один экс-президент «Ордабасы» Бахтияр Байсеитов, который был предшественником Абдубаитова. В декабре 2025 года Генпрокуратура в ответе Казинформ сообщала, что Байсеитов находится в Турции и из Астаны был направлен запрос о его выдаче. Дело Байсеитова не связано с работой футбольного клуба и касается его бизнеса и строительных работ на руднике в Туркестанской области. Сам клуб «Ордабасы» планируется передать в частную собственность, и уже ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, сообщал в декабре 2025 года аким (глава) города Габит Сыздыкбеков.