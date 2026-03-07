Голкипер «Баварии» Нойер выбыл из строя из-за травмы

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя из-за повреждения.
По информации пресс-службы мюнхенского клуба, у голкипера выявлен небольшой надрыв мышцы. Травму футболист получил в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха (4:1).
12-кратный чемпион Германии, один из лучших голкиперов 21-го века.
Здоровья Легенде и скорейшего возвращения в строй!
