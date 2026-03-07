Top.Mail.Ru
Голкипер «Баварии» Нойер выбыл из строя из-за травмы

сегодня, 16:43

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер выбыл из строя из-за повреждения.

По информации пресс-службы мюнхенского клуба, у голкипера выявлен небольшой надрыв мышцы. Травму футболист получил в матче с «Боруссией» из Менхенгладбаха (4:1).

112910415
112910415
сегодня в 17:48
грустно, но пора, пора ...
Валерыч
Валерыч
сегодня в 17:07
Жаль...Мануэль Нойер - чемпион мира,
12-кратный чемпион Германии, один из лучших голкиперов 21-го века.
Здоровья Легенде и скорейшего возвращения в строй!
shur
shur
сегодня в 16:58
...Левандовски , Роналду, Нойер - сорокеты "зажигают"! А ведь это
"прощальные" звоночки, но никак в этом они хотят признаться,вот в
чём беда!!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:51
пора Мануэлю заканчивать
