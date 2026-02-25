Top.Mail.Ru
Алаев собирается поехать на заседание комитета УЕФА в Лондоне

сегодня, 08:01

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев намерен принять участие в заседании комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах, которое запланировано на апрель в Лондоне.

Алаев, занимающий пост заместителя председателя этого комитета, отметил, что рассчитывает лично присутствовать на встрече и сейчас решает визовый вопрос: «Заседание моего комитета в УЕФА пройдёт в апреле в Лондоне. Планирую поехать, пока с визой решаю [вопрос]».

Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 10:50
Алаев, пренебрегая опасностью, собрался ехать в Лондон... Да он просто герой!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 10:32
+100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
hfh98swyb5p2
hfh98swyb5p2
сегодня в 10:24
Он то собирается, только в Лондон его просто не впустят.
Futurista
Futurista
сегодня в 09:54
"Там у них уклад особый, нам так сразу не понять
Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать
Будут с водкою дебаты, отвечай
"Нет, ребята-демократы, только чай!"
От подарков их сурово отвернись
Мол, у самих добра такого завались" )...
