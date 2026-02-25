Алаев собирается поехать на заседание комитета УЕФА в Лондоне

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев намерен принять участие в заседании комитета УЕФА по делам безопасности на стадионах, которое запланировано на апрель в Лондоне.
Алаев, занимающий пост заместителя председателя этого комитета, отметил, что рассчитывает лично присутствовать на встрече и сейчас решает визовый вопрос: «Заседание моего комитета в УЕФА пройдёт в апреле в Лондоне. Планирую поехать, пока с визой решаю [вопрос]».
