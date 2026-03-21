Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФинансыИталия. Серия А 2025/2026

Два консорциума из США претендуют на покупку «Кремонезе»

сегодня, 11:31

Две американские группы проявляют интерес к приобретению итальянского клуба «Кремонезе», выступающего в Серии А. Об этом сообщает издание Il Sole 24 Ore.

Один из претендентов — инвестиционный фонд, специализирующийся на сфере развлечений. Второй — консорциум американских предпринимателей во главе с Джейми Уэлчем, который уже имеет опыт работы в европейском футболе: ранее он приобрёл швейцарский клуб «Ивердон Спорт».

Несмотря на поступившие предложения, семья Арведи, владеющая клубом с 2007 года, пока не ведёт официальных переговоров. Представитель собственников подчеркнул, что на данный момент никаких сделок не планируется. Именно при Джованни Арведи «Кремонезе» вернулся в элитный дивизион итальянского футбола.

Известно, что интерес к сделке проявляет консультационная платформа Tifosy под руководством итальянца Фаусто Дзанетти, которая помогает в организации потенциальной продажи клуба.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кремонезе
Перевод с tribalfootball.com Фото: REUTERS
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:19
Небольшой аукцион поможет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 