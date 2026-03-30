Бригада арбитров из Узбекистана рассудит матч Россия — Мали

Главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Мали назначен Рустам Лутфуллин из Узбекистана.
Помощниками будут его соотечественники — Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов. В качестве резервного арбитра выступит россиянин Алексей Сухой.
Рустам Лутфуллин – 34-летний судья, работающий на матчах узбекского чемпионата и кубка страны, а также международной арене. В 2025 году отработал три игры группового этапа чемпионата мира U-17. Годом ранее рефери отсудил четыре поединка группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира.
Встреча Россия — Мали состоится в Санкт-Петербурге 31 марта. Начало — в 20:00.