Бригада арбитров из Узбекистана рассудит матч Россия — Мали

сегодня, 10:39
Главным арбитром товарищеского матча между сборными России и Мали назначен Рустам Лутфуллин из Узбекистана.

Помощниками будут его соотечественники — Санжар Шаюсупов и Акмал Гиёсов. В качестве резервного арбитра выступит россиянин Алексей Сухой.

Рустам Лутфуллин – 34-летний судья, работающий на матчах узбекского чемпионата и кубка страны, а также международной арене. В 2025 году отработал три игры группового этапа чемпионата мира U-17. Годом ранее рефери отсудил четыре поединка группового этапа азиатской квалификации чемпионата мира.

Встреча Россия — Мали состоится в Санкт-Петербурге 31 марта. Начало — в 20:00.

Угарте получил две жёлтые карточки в матче с Англией, но не был удалён
28 марта
Томас Тухель подверг критике работу VAR после матча с Уругваем
28 марта
В «Атлетико» недовольны одноматчевой дисквалификацией Вальверде
26 марта
Литвинов — о судействе: «Пусть VAR вообще не вмешивается в игру»
26 марта
Дивеев заявил, что у него нет претензий к судейству
25 марта
Мажич подтвердил ошибку VAR в матче Кубка России «Зенит» — «Динамо» Мх
23 марта
sv_1969
сегодня в 11:21
Главное без ошибок в нашу сторону. Лучше в сторону Мали, чтобы наши кривоногих побегали
sihafazatron
сегодня в 11:12
Давайте и здесь удаление и пенку!))
Georgud
сегодня в 10:57
В таком матче особой разницы нет кто судья.
shur
сегодня в 10:44
.....а вот и нет! "В качестве резервного арбитра выступит россиянин Алексей Сухой". Значит на ноль сыграем!!! ( примета такая =))!!!)
a9j5npr89vkh
сегодня в 10:42
По большому счету все равно кто будет судить.
Гость
