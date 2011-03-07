Вратарь московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов выбыл из строя на две-три недели из-за травмы голеностопа.
Игрок получил травму 4 марта на сборе бело-голубых в турецком Белеке. В контрольном матче с «Балтикой» Габулов на ровном месте повредил связки голеностопа и покинул поле на 49-й минуте. Встреча завершилась поражением москвичей — 0:1.
Проведенное на следующий день медобследование подтвердило первоначальный диагноз: перелома нет, но на восстановление уйдет две-три недели. Таким образом, Габулов пропустит матчи стартовых туров чемпионата России — 12 марта с «Локомотивом» и 19-го с «Ростовом».
Последний поединок в футболке сборной России Габулов провел 3 марта прошлого года, выйдя на замену в гостевой товарищеской игре с Венгрией (1:1).
|
Конкурс прогнозов
с реальными призами
|
Угадай футболиста
Полностью смогли пройти пока лишь шесть человек
|
Угадай команду
Топ-3 самых сложных: Вальядолид, Бернли, Уфа
|
Фэнтези-футбол
Все команды в равных финансовых условиях