«Амкар» официально подтвердил переход Георгиева

«Амкар» и болгарский хавбек Благой Георгиев подписали соглашение сроком на 3,5 года, по которому хорошо известный российским футбольным болельщикам по выступлениям за «Терек» игрок после зимнего перерыва будет выступать за пермскую команду.
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