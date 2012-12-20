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«Амкар» официально подтвердил переход Георгиева

20 декабря 2012, 12:32
 «Амкар» и болгарский хавбек Благой Георгиев подписали соглашение сроком на 3,5 года, по которому хорошо известный российским футбольным болельщикам по выступлениям за «Терек» игрок после зимнего перерыва будет выступать за пермскую команду.
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Автор: Юрий Зотов
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