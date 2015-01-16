На матчи КАН-2015 можно будет попасть менее чем за доллар

Организаторы Кубка Африканских Наций-2015 намерены завлекать болельщиков на трибуны с помощью необычайно низких входных цен на стадион.
Так, стоимость билетов на целый ряд матчей турнира будет составлять менее 1 доллара США.
Напомним, что КАН-2015 состоится в Экваториальной Гвинее. Туда турнир был перенесен в ноябре прошлого года после того, как от его организации отказалось Марокко.
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