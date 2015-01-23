Гол Азмуна не помог сборной Ирана выйти в полуфинал Кубка Азии

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23 января 2015, 12:40

Нападающий «Рубина» отметился еще одним голом за сборную Ирана в рамках Кубка Азии, но его команда проиграла по пенальти Ираку и не сумела пробиться в полуфинал.



В 1/2 финала турнира Ирак встретится с Южной Кореей.