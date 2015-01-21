Болельщики «Инвернесса» сами устанавливали цены на билеты на один из матчей

21 января 2015, 19:27

Шотландский «Инвернесс» провёл акцию для своих болельщиков.

На матч против «Сент-Джонстона» не было установлено фиксированных цен на билеты, а фанаты платили столько, сколько считали нужным. В итоге на игру собрался 3161 зритель.

Отметим, что другой представитель лиги, «Гамильтон», продавал на этой неделе билеты на матч против «Селтика» всего по 10 пенсов.

В России также время от времени проводятся любопытные акции для болельщиков — так, в Екатеринбурге болельщиков угощали чаем с пряниками.

Перевод с 101greatgoals.com Автор: GreenMus
