Шикунов: «Считаю, „Спартак“ никуда Дзюбу в аренду не отдаст»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов не верит, что его команде вновь удастся арендовать у «Спартака» форварда Артема Дзюбу.
- Считаю, «Спартак» никуда его в аренду не отдаст. Москвичам нужно его продать. Нецелесообразно его сейчас одалживать, клубу необходимо заработать деньги.
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