Шикунов: «Считаю, „Спартак“ никуда Дзюбу в аренду не отдаст»

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01 февраля 2015, 15:54

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов не верит, что его команде вновь удастся арендовать у «Спартака» форварда .



- Считаю, «Спартак» никуда его в аренду не отдаст. Москвичам нужно его продать. Нецелесообразно его сейчас одалживать, клубу необходимо заработать деньги.