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Президент «Сампдории»: «В клубе царит единство»

03 февраля 2015, 15:28

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал слухи о конфликте между тренером Синишей Михайловичем и новичком команды Самуэлем Это'О.

«Ничего серьезного не случилось. Небольшие разногласия, обмен мнениями, если хотите. Мы сохраняем спокойствие. В клубе царит единство».

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