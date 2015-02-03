Президент «Сампдории»: «В клубе царит единство»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал слухи о конфликте между тренером Синишей Михайловичем и новичком команды Самуэлем Это'О.
«Ничего серьезного не случилось. Небольшие разногласия, обмен мнениями, если хотите. Мы сохраняем спокойствие. В клубе царит единство».
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