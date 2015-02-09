Яя Туре: «Успех со сборной — нечто совершенно исключительное»

Капитан сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре прокомментировал победу своей команды на КАН-2015.
«Иногда победы с клубом бывают волшебным событием, но успех вместе со сборной — это нечто совершенно исключительное.
Мы много работали, чтобы добиться этого успеха, и теперь мы будем праздновать вместе с нашими семьями. Я долго ждал возможности поднять трофей в качестве капитана, поэтому для меня это очень большое событие.
Ранее мы дважды уступали в финалах, поэтому нынешняя победа — фантастическое достижение», — сказал Туре.
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