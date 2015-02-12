Бензема: «Не воспринимаю критику со стороны тех, кто не играл в футбол»

12 февраля 2015, 21:42
 Форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема рассказал о том, как он относится к частой критике в свой адрес.

«Я принимаю во внимание только критику со стороны тех, кто играл в футбол на высочайшем уровне. Если же меня критикует кто-то, кто вообще не играл в футбол, то я такие слова серьезно не воспринимаю. Говорят, что я не очень нравлюсь людям, но это неправда: в Мадриде все проявляют по отношению ко мне много тепла», — заявил француз в интервью журналу Surface.
