Англия. Кубок 2014/2015

Пардью: «У „Ливерпуля“ есть чему поучиться»

15 февраля 2015, 00:20
 Главный тренер «Кристал Пэлас» Алан Пардью высказал свое мнение о поражении в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Ливерпулем» (1:2)
 
«Я немного разочарован тем, что мы не смогли показать свою силу. Думаю, что „Ливерпуль“ заслужил победу. Соперник контролировал мяч, чего мы планировали не допустить. Порой оппонентам было слишком легко. Эти недоработки нужно устранить в следующем матче. В составе „красных“ много техничных игроков. Пытались сопротивляться, но уступили команде, у которой есть чему поучиться», — отметил Пардью.
