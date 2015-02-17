Агент: «Челси» и «Реал» действительно делали предложения по трансферу Гуарина"
1424120578
Агент хавбека «Интера»
подтвердил информацию о том, что недавно его клиента пытались заполучить «Челси» и «Реал»
.
«Это правда, что „Челси“ и „Реал“ делали предложения по футболисту. Однако они были отклонены, так как „Интер“ работает над важным проектом и Гуарин является его незаменимой частью
», — сказал представитель колумбийца.
["news\/1427974\/fasson-lukas-lokomotiv","news\/1427973\/flik-hans-diter-barselona","news\/1427972\/seltik-harts","news\/1427971\/karvahal-daniel-real","news\/1427970\/karrik-maykl-manchester-yunayted","news\/1427969\/arsenal-rodina","news\/1427968\/chernomorec","news\/1427966\/levandovski-robert-barselona","news\/1427965\/bongonda-teo-spartak","news\/1427964\/orenburg","news\/1427963\/mourino-zhoze-real","news\/1427962\/spartak","news\/1427961\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427960\/alonso-habi-chelsi","news\/1427959\/fasson-lukas-lokomotiv","news\/1427958\/yamal-lamin-barselona","news\/1427957\/shishkin-roman-krasnodar","news\/1427956\/karasyov-sergey-levnikov-kirill","news\/1427955\/ter-shtegen-mark-andre-ayaks","news\/1427954\/arbeloa-alvaro-real","news\/1427953\/slot-arne","news\/1427952\/gvardiola-pep-manchester-siti","news\/1427951\/alonso-habi-chelsi","news\/1427949\/midlsbrosautgempton","news\/1427948\/zhezush-zhorzhe-al-nasr","news\/1427947\/maunt-meyson-koventri-siti","news\/1427946\/mourino-zhoze-real","news\/1427945\/manchester-siti-do-18-manchester-yunayted-do-18","news\/1427944\/nagatomo-yuto-yaponiya","news\/1427943\/sent-eten-rodez"]