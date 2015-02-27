Президент «Генгама»: «Стадион в Киеве был в состоянии войны»

27 февраля 2015, 13:27

Президент «Генгама» Бертран Депла в интервью RMC выразил свое возмущение поведением болельщиков киевского «Динамо» во время ответного матча 1/16 финала Лиги Европы.



«Я видел стадион в состоянии войны, наполненный бешеными собаками, которые хотели драться. В этот день на поле были 11 героев в форме „Генгама“, потому что проведение матча в таких условиях, когда определенной группе людей не гарантирована безопасность, является катастрофическим для футбола», – сказал Деспла.



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