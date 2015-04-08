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Лодыгин следит за выступлениями «Севильи»

08 апреля 2015, 01:08
 Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин отметил, что уже внимательно анализирует игру соперника питерцев по 1/4 финала ЛЕиспанской «Севильи»

– Слежу за результатами, просматриваю видео голов. Отмечаю, как они атакуют, в чем опасны. Но сейчас это просто интерес – посмотрел и все. Подробнее смотреть, кто как играет, анализировать стану ближе к матчу.
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