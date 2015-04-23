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Яровинский: «Смолов в ЦСКА? Пока рано о чем-либо говорить»

23 апреля 2015, 17:20

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский отказался комментировать слухи о том, что его клуб может подписать контракт с нападающим «Урала» Федором Смоловым.

Напомним, Смолов недавно отметил, что хотел бы поработать с наставником «армейцев» Леонидом Слуцким.

– Пока рано о чем-либо говорить. Сейчас я бы не хотел ничего комментировать вообще, – сказал Яровинский.

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