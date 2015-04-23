Яровинский: «Смолов в ЦСКА? Пока рано о чем-либо говорить»

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский отказался комментировать слухи о том, что его клуб может подписать контракт с нападающим «Урала» Федором Смоловым.
Напомним, Смолов недавно отметил, что хотел бы поработать с наставником «армейцев» Леонидом Слуцким.
– Пока рано о чем-либо говорить. Сейчас я бы не хотел ничего комментировать вообще, – сказал Яровинский.
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