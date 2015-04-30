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Рауль: «Надеюсь, однажды наши пути с „Реалом“ пересекутся»

30 апреля 2015, 19:47
 Легендарный форвард «Реала» Рауль, который сейчас доигрывает в США, выразил надежду на возвращение в «королевский клуб».

- Сейчас мне хорошо в «Нью-Йорк Космос», но «Реал» — мой дом, я там провел 20 лет жизни, и я надеюсь, что однажды наши пути вновь пересекутся. Однако пока я хочу остаться в Нью-Йорке и помочь моим опытом команде и всему футболу США.
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