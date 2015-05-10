Айю: «Всегда мечтал играть в Англии, но в Италии тоже хороший чемпионат»

Форвард «Марселя» Андре Айю пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. Ранее к игроку приписывали интерес со стороны ряда команд Италии и Англии.
- Я еще не решил, что делать дальше. Мне бы хотелось остаться, но без участия в Лиге чемпионов сделать это будет сложно. Я всегда мечтал играть в Англии, однако в Италии тоже хороший чемпионат.
- Я еще не решил, что делать дальше. Мне бы хотелось остаться, но без участия в Лиге чемпионов сделать это будет сложно. Я всегда мечтал играть в Англии, однако в Италии тоже хороший чемпионат.