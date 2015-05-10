Айю: «Всегда мечтал играть в Англии, но в Италии тоже хороший чемпионат»

«Касымпаша» — «Адана Демирспор». Прогноз на матч Суперлиги (17.04.2022) В 33-ем туре Суперлиги Турции «Касымпаша» у себя дома будет принимать "Адана

«Блэкберн» — «Сток Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (18.04.2022) В 43-ем туре Чемпионшипа «Блэкберн» на своем поле будет принимать «Сток Сити».