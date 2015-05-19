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Отец Хави: "Сын полагает, что сейчас подходящее время для расставания с «Барселоной»

19 мая 2015, 18:23
 Отец хавбека «Барселоны» Хави подтвердил информацию о том, что его сын летом переберется в катарский «Аль-Садд».

- Хави очень долго играл за «Барселону», и люди привыкли видеть его в футболке этого клуба, но пришло время попрощаться. Он как следует обдумал это решение, и в любом случае на этом жизнь не кончается. Хави верит в то, что после окончания текущего сезона наступит подходящее время для расставания. «Аль-Садд»? Его предложение важно не только с экономической точки зрения. В Катаре Хави сможет выучить английский, получит тренерскую лицензию и поменяет свой образ жизни.
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