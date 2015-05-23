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Торрес хочет завершить карьеру в «Атлетико»

23 мая 2015, 13:14
 Форвард Фернандо Торрес отметил, что планирует завершить карьеру в «Атлетико». В январе 31-летний нападающий перешел в этот клуб на правах аренды из «Милана».

- Я хотел бы завершить цикл и окончить карьеру здесь, в «Атлетико». Я верю в циклы. Я начал мой путь здесь и чувствую, что лучший способ завершить карьеру — сделать это тут.
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