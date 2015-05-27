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Следователь налоговой службы США: «На данный момент мы обнаружили взятки на сумму в 151 млн долларов»

27 мая 2015, 19:20
 Следователь криминального отдела налоговой службы США Ричард Уэбер сообщил, что в рамках расследования о коррупции в ФИФА на данный момент обнаружены взятки на сумму в 151 млн долларов.

- На данный момент мы обнаружили взятки на сумму в 151 миллион долларов. Мы вскрыли сложные схемы по отмыванию денег и нашли десятки миллионов долларов, запрятанных на счетах в оффшорах.
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112910415
112910415
28 мая 2015 в 19:26
ставки растут быстро
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