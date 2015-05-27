Следователь налоговой службы США: «На данный момент мы обнаружили взятки на сумму в 151 млн долларов»

Следователь криминального отдела налоговой службы США Ричард Уэбер сообщил, что в рамках расследования о коррупции в ФИФА на данный момент обнаружены взятки на сумму в 151 млн долларов.
- На данный момент мы обнаружили взятки на сумму в 151 миллион долларов. Мы вскрыли сложные схемы по отмыванию денег и нашли десятки миллионов долларов, запрятанных на счетах в оффшорах.
- На данный момент мы обнаружили взятки на сумму в 151 миллион долларов. Мы вскрыли сложные схемы по отмыванию денег и нашли десятки миллионов долларов, запрятанных на счетах в оффшорах.